Más de 12.000 personas han sido desplazadas por la violencia en los primeros meses de 2024. Estos son los departamentos más afectados

En dos oportunidades el cabildo indígena San José Robles se vio envuelto en enfrentamientos y hostigamientos, “Se dan plomo entre ellos y antes vienen a decirnos que salgamos de nuestro territorio porque van a durar varios días en esas, que si no nos vamos entonces que no se responsabilizan de lo que pase”, dijo un adulto mayor que, un poco encorvado, tuvo que sumarse a la marcha que emprendieron 53 familias conformadas por más de 200 personas que están viviendo de la caridad en municipios cercanos. No todas familias pueden salir a tratar de resguardarse, muchas quedan atrapadas en medio de los disparos, tatucos y, en algunas oportunidades, rodeadas de minas antipersonal.

“Todas las noches le hago la novena a Nuestra Señora de Lourdes, para que pare todo esto. Hace unos años la guerra se llevó a mi esposo, no quiero que pase lo mismo con mis hijos y nietos”, dice María Mosquera y confiesa que a veces también pide para que las autoridades no den grandes golpes militares, como los llaman, porque cada vez que eso pasa los enfrentamientos se agudizan y su corazón empieza a latir al ritmo de cada detonación que escucha. ¿Y quién puede cuestionar su postura cuando solo ellos entienden el contexto en el que viven?

“Yo de estadísticas no sé nada, solo que nos tiene jodidos no poder dormir en nuestra propia cama. Que los colchones toque ponerlos en las ventanas y esconder a los niños para que no me los maten”, reniega Jesús, uno de los tantos hombres que salieron de su casa esperando salvaguardar su integridad y quedaron sin trabajo para sostener a su familia.