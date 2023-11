Más de 500 familias desplazadas en el sur de Bolívar por combates entre ELN y Clan del Golfo; ¿dónde está el ministro de Defensa?

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez no se ha pronunciado sobre la situación crítica de orden público en el sur de Bolívar, que deja más de 500 familias desplazadas. | Foto: Juan Carlos Sierra

Lo cierto es que mientras Velásquez, no se refiere a la situación de orden público en el país, la Defensoría entregó detalles preocupantes sobre lo que está ocurriendo en el sur de Bolívar. Dijo el organismo humanitario que: “Es imperativa la adopción de medidas para proteger los derechos a la integridad y vida no solo de quienes se desplazaron, que debieron dejar sus bienes abandonados, sino de quienes habitan en las cuatro poblaciones. Lo que está sucediendo en el sur de Bolívar no es una situación nueva, ya que desde la Defensoría del Pueblo advertimos la grave problemática a través de nuestras Alertas Tempranas 018 del 2021 y 034 del 2023″, dijo el defensor del Pueblo Carlos Camargo.