“Me maltrató y humilló de muchas maneras”: diseñadora Giovanna Maroso, sobre su expareja Walberto Salgado

Walberto Antonio Salgado Bustamante, uno de los cirujanos más reconocidos en Colombia, gozó de prestigio en el mundo de la estética y se codeaba con famosos y todo tipo de celebridades. Sin embargo, el “imperio” que había construido se empezó a derribar como un castillo de naipes por cuenta de una historia de maltrato de todo tipo de la que es acusado por Giovanna Maroso, su exesposa, una reconocida diseñadora.

El cirujano hace pocos días SEMANA conversó en entrevista exclusiva, desde un lugar que no se conoce, pues se encuentra prófugo. Insiste en que es inocente y que fue Maroso quien muchas veces generó situaciones incómodas. La contundente respuesta de la diseñadora se dio también en exclusiva con SEMANA, donde la diseñadora contestó todo lo dicho por su expareja. Esta es la entrevista completa:

¿Qué ha pasado con Giovanna Maroso después de lo ocurrido con Walberto Salgado?

He seguido trabajando, diseñando con amor para las mujeres colombianas porque tengo un hijo que sacar adelante.

¿Qué piensa de la casación que presentaron para tumbar la condena?

El caso llegó ya a la Corte Suprema de Justicia. En otras palabras, Walberto, a través de su defensa, señala que la condena en su contra es desproporcionada, pero sobre esto entiendo que le pusieron la pena mínima por el delito, con su agravante.

Supe que ahora dice que no tuvo defensa y eso no es cierto porque sus abogados, durante los 10 años que duró el proceso, presentaron recursos contra las pruebas decretadas, pidieron nulidades y muchos aplazamientos que hicieron que el proceso se prolongara desde 2011, que puse la denuncia, hasta 2021, que es bastante tiempo para un caso de estos.

Además, él presentó todas las pruebas que quiso, los abogados interrogaron a sus testigos y a los de la Fiscalía. Incluso, estuvo en todas las audiencias en las que se solicitaron pruebas. Por eso se me hace rarísimo que venga a decir que no se presentaron pruebas a favor suyo. Entonces, no sé cómo dicen que no tuvo defensa.

Otra cosa que dice es que las acusaciones en su contra no son consistentes, eso es tan falso que el caso lo conocieron cuatro fiscales diferentes y todos prosiguieron con la acusación, precisamente debido a las abundantes pruebas en su contra.

Además, el Ministerio Público que representa a la sociedad también solicitó su condena. Si las acusaciones no hubieran sido consistentes, ni la Fiscalía ni el Ministerio Publico habrían pedido la condena de Walberto, así como tampoco habría ya en este momento dos sentencias de primera y segunda instancias.

Atención: Tribunal Superior de Bogotá condena, en segunda instancia, al cirujano plástico Walberto Antonio Salgado, por violencia intrafamiliar (un precedente muy importante). Logramos justicia para nuestra clienta, la diseñadora Giovanna Maroso. ¡Esto es con resultados!(A.D.L.E) pic.twitter.com/NXhWOgISt5 — DE LA ESPRIELLA LAWYERS (@DELAESPRIELLAE) November 4, 2021

¿Le parece justa la condena que se profirió contra él?

Yo la verdad acato y respeto los fallos de la justicia colombiana, me parece justo que se castigue la violencia contra la mujer porque a eso se ha comprometido el Estado colombiano y es un delito; debe castigarse a quien lo cometa, independiente de que sea una persona adinerada o un cirujano plástico famoso.

¿En qué momento empiezan los malos tratos de Walberto Salgado?

Cuatro meses después de habernos casado, empezó a ejercer violencia de todo tipo en mi contra, tanto verbal como física. El primer episodio ocurrió en la fiesta de cumpleaños que le preparé, oportunidad en la que me agredió físicamente, no solo a mí, sino también a mi hermana.

Recientemente supe que en entrevista a este medio, Walberto indicó que yo lo trataba como si fuera insuficiente para mí, pero nada que ver, usted ve las pruebas, ve lo que pasó y él era quien me trataba a mí de insuficiente por cosas como, por ejemplo, que no le gustaba como ponía la mesa.

También dijo que yo había tenido una relación disfuncional con mi primer esposo, lo cual es mentira y así lo declararon los testigos. Tengo la mejor relación con mi primer esposo y ustedes pueden llamarlo y preguntarle. Walberto les dijo a ustedes que yo me quejaba de un carro que según él no me había gustado, eso es absurdo porque el carro es un regalo de mis papás.

Dice también que la que lo agredía verbalmente era yo, lo cual es tan falso que jamás presentó denuncia alguna en mi contra. Lo peor es que dice que yo lo chantajeé pidiéndole un millón de dólares para que desistiera del proceso, lo cual es falso. Es tan falso que hace rato que la violencia intrafamiliar es un delito que se investiga de oficio por la Fiscalía y por eso no se puede desistir.

Como si fuera poco, dijo él que los testigos que presentó la Fiscalía fueron comprados, cuando lo cierto es que una de las testigos que presentó la defensa de Walberto aceptó en juicio que él le había hecho una cirugía plástica.

¿De qué manera él la ofendía o en qué tipo de abusos incurrió?

Violencia tanto física como verbal y psicológica: escupitajos, me golpeaba con mis propias manos, humillaciones como fracasada y que parecía un “macho” por el simple hecho de trabajar. También con palabras soeces que no quiero repetir acá, por respeto, pero basta decir que me descalificaba como mujer y se refería de manera ofensiva a mi manera de vestir.

No conforme con eso, también agredió física y verbalmente a otros miembros de mi familia como mi hermana, y el hijo de mi primer matrimonio.

Él dice que usted hacía incluso brujería. ¿De dónde sacó esa información?

No puedo saber de dónde sacó esa idea… Soy una mujer católica y jamás incurriría en una práctica semejante. Lo que él decía, para desvalorizarme, es que solo se pudo fijar en mí porque yo le había hecho brujería.

¿Ha vuelto a hablar con él? ¿Qué piensa de él hoy? ¿Guarda rencor?

No, no hemos tenido conversación alguna. Tampoco le guardo rencor, yo ya lo perdoné en mi corazón. De él, pienso que debería reconocer sus hechos, asumirlos con humildad y responsabilidad.

¿Qué mensaje le enviaría a Walberto Salgado?

Hombre, que el primer paso para ser buen padre y buen hombre, antes que el éxito profesional, está en la humildad, aceptar nuestros errores y el daño que hemos causado. Hacer todo lo posible por enmendarlo.

Entiendo que la clínica de él sigue funcionando con otro nombre.

No tengo idea de sus empresas.

Finalmente, Giovanna, un mensaje para las mujeres que sufren hoy de maltratos y abusos...

Les digo que no callen, que no importa si ven la salida lejos, si la situación económica no es fácil, deben denunciar su situación ante las autoridades y que callar y aguantar nunca es la salida.