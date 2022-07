“Me quedaré en Colombia y les pido a los colombianos no irse del país”: presidente Duque ante empresarios en Miami

Este miércoles, en medio del evento Concordia Summit 2022 que se lleva a cabo en Miami, Florida, el presidente Iván Duque hizo un llamado a los colombianos para que no se vayan del país.

“Me quedo y les pido a los colombianos que no se vayan, no le aconsejaría a los colombianos irse. Elegimos a un presidente por cuatro años y esas son las reglas del juego. No se pueden tomar decisiones por miedo, por presión o por ansiedad. Tenemos que defender lo que se ha construido en los últimos años”, dijo Duque en un evento con congresistas y empresarios.

El primer mandatario señaló, además, que es innegable que Colombia es un país próspero con una democracia estable: “tenemos instituciones sólidas. Insisto, cuando escucho a la gente decirme que se va le digo: no lo hagan”.

Llegamos a Miami, EEUU, donde participaremos en @ConcordiaSummit, presentaremos nuestro legado ambiental, económico y social. Recibiremos, en nombre de Colombia, el ‘Premio al Liderazgo 2022’, que reconoce los logros en migración, lucha contra #CrisisClimática y política social pic.twitter.com/Sj5euqsHzR — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 13, 2022

El presidente también confirmó que sostendrán reuniones con empresarios de Estados Unidos, con quienes conversarán sobre la importancia de seguir invirtiendo en Colombia y recibirá las llaves de la ciudad de South Miami, “afianzando las históricas relaciones que unen nuestros países”, dijo.