🔴En vivo: “Me terminé convirtiendo en un asesino”: siga los desgarradores testimonios de militares ante la JEP

Este miércoles, se lleva a cabo una nueva jornada de audiencia a la que asisten militares para reconocer su responsabilidad en los denominados falsos positivos en Catatumbo.

Al comienzo, una madre de Soacha hizo la pregunta ante el silencio del auditorio: ‚Äú¬ŅQui√©n les dio la orden?‚ÄĚ.

Uno de los testimonios iniciales fue el del sargento Sandro Mauricio P√©rez: ‚ÄúMe convert√≠ en un asesino, mi falta de temor a Dios, mi falta de amor y respeto por la vida humana, por la dignidad humana, me llev√≥ a terminar en eso. Un monstruo para la sociedad‚ÄĚ.

Y agreg√≥: ‚ÄúEn mi formaci√≥n, en la doctrina militar, nunca mencionaron hacerle da√Īo a la poblaci√≥n civil, pero quiero decirles que escuch√© que un patr√≥n criminal con una palabra que en nuestro trabajo como militares escuchamos, algunos: legalizar. No entend√≠ al comienzo, me quedaba la duda qu√© era eso. En realidad, hac√≠an referencia a elementos que usaban diariamente‚ÄĚ, dijo.

En este caso, los se√Īalados por la Justicia Especial pertenec√≠an a la Brigada M√≥vil 15 y el Batall√≥n de Infanter√≠a n.¬į 15 General Francisco de Paula Santander, entre ellos el general Paulino Coronado, los coroneles Santiago Herrera y Rub√©n Dar√≠o Castro; los tenientes √Ālvaro Diego Tamayo y Gabriel de Jes√ļs Rinc√≥n Amado y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro.

En medio de la audiencia tom√≥ la palabra Alexander Carretero, tercero civil en hablar en medio de este amplio expediente e investigaci√≥n del caso 03 por ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos: ‚ÄúMi vida est√° en peligro pero quiero seguir colaborando, con ustedes con toda la verdad. Si me permiten, quiero reparar con actos simb√≥licos, llevar el buen nombre de sus familiares y amigos, y decir que era gente inocente, gente de la que nos ganamos la confianza. Me comprometo a reparar y le digo a los j√≥venes que no se dejen convencer de cualquier persona, que vean lo que est√° pasando con nuestro pa√≠s‚ÄĚ.

En la audiencia inicial particip√≥ el mayor (r) Juan Carlos Chaparro Chaparro quien, visiblemente conmovido, pidi√≥ perd√≥n por lo que calific√≥ como cr√≠menes de lesa humanidad: ‚Äúpido perd√≥n por las actividades atroces que comet√≠, encubr√≠ y que tap√©‚ÄĚ, dijo.

Hoy el pa√≠s contin√ļa escuchando en audiencia p√ļblica de la JEP los reconocimientos de verdad de los 10 miembros del Ej√©rcito y el civil imputados por cr√≠menes de guerra y lesa humanidad dentro del caso que investiga 'falsos positivos' en el Catatumbo.https://t.co/Zk7c1tClKU — Jurisdicci√≥n Especial para la Paz (@JEP_Colombia) April 27, 2022

Su testimonio prosigui√≥ admitiendo que en muchos casos de bajas en combate no se trataba de guerrilleros, sino de campesinos, es decir, poblaci√≥n civil inocente: ‚ÄúMe arrepiento de coraz√≥n de haber mancillado el nombre de ustedes y quiero que sepan que esos asesinatos que realiz√≥ el Batall√≥n de Infanter√≠a Francisco de Paula Santander, cuando fui oficial de operaciones, eran personas de bien. Eran campesinos‚ÄĚ.

Los once comparecientes que entregaron versión en el Caso 03 - subcaso Catatumbo, reconocieron ante la justicia, las víctimas y el país su responsabilidad por los hechos y crímenes que cometieron y que fueron esclarecidos por la JEP.