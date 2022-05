Ministro del Interior desmiente que haya interés en un Registrador ad hoc para elecciones

Este lunes se adelantó una reunión en Bogotá de la Comisión de Seguimiento Electoral para revisar toda la logística y garantías para las elecciones presidenciales del 29 de mayo. El encuentro lo lideró el Gobierno nacional y allí se dio respuesta a varios cuestionamientos que se han hecho desde distintos sectores.

El ministro del interior Daniel Palacios respondió al senador Rodrigo Lara quien manifestó un supuesto interés del Gobierno para suspender las elecciones basándose en que se nombraría un Registrador ad hoc y eso obligaría a que se posterguen los comicios.

Por esa razón, indicó que esas versiones no son ciertas y que la única que puede tomar una decisión sobre la permanencia de Alexander Vega en el cargo es la Procuraduría General y que el Ejecutivo no ha contemplado dicha posibilidad.

“Lo que le puedo afirmar es que el Gobierno Nacional no tiene absolutamente nada que ver en si se decide suspender o no al Registrador, porque esa es una decisión de la Procuraduría General de la Nación y menos en el proceso de nombramiento de un registrador si llegase a pasar, porque hay que recordar que quien nombra al Registrador son los presidentes de las Cortes luego de un proceso meritocrático en el que el Gobierno no tiene injerencia”, dijo el funcionario.

Aclaró que tampoco tiene sentido hablar de una nueva fecha de elecciones ya que la misma se fija por la Constitución y que ese tema no ha estado contemplado en el Gobierno nacional. Por esa razón, pidió no creer en esas versiones ya que todo está listo para las elecciones del 29 de mayo.

Sin embargo, el presidente del Congreso Juan Diego Gómez hizo un nuevo llamado para que se retire a Alexander Vega del cargo al considerar que favoreció al Pacto Histórico.

“Mi insistencia respetuosa y enfática ante los organismos de control para que analicen, con todo rigor, el estudio final de Colombia Transparente, el cual, evidencia con prueba técnica, la intervención y manipulación indebida del software de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el escrutinio del pasado 13 de marzo, alterando los resultados con una matriz del 82% a favor del Pacto Histórico y del 18% a favor de los demás partidos intervinientes en las elecciones. El estudio revela el hallazgo de patrones de comportamiento en los algoritmos en la asignación de los votos”, dijo el congresista.

#QueHacerConElRegistrador / Presidente del Senado ⁦@Juandiegogj⁩ y constitucionalista demandante en acción popular ⁦@Germancalderon1⁩ insisten a órganos de control en suspensión del registrador Alexander Vega: pic.twitter.com/reGYgSP9SQ — Germán Calderón España (@Germancalderon1) May 17, 2022

Agregó que insistirá “ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Procuraduría, para que se tomen acciones legales inmediatas que suspendan o retiren del cargo al señor Registrador Alexander Vega, por considerar que su presencia en las próximas elecciones del 29 mayo, no es garantía de transparencia, idoneidad y rectitud en el proceso con miras a elegir al próximo presidente de Colombia”.

Además, anunció que este martes propondrá a las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, la creación de una Comisión Accidental de seguimiento al proceso electoral, y seguimiento al proceso contractual de auditoría forense, que se ha solicitado desde distintas orillas y sectores del país.

El Ministro del Interior reiteró que la transparencia de las elecciones está garantizada hasta este momento, y que no se puede hablar de un supuesto fraude para las elecciones del 29 de mayo. “Los partidos han podido presentar sus preocupaciones, así como lo ha hecho el Gobierno y los observadores internacionales y le hemos hecho una serie de recomendaciones a la Registraduría para subsanar errores y garantizar que en la elección presidencial no vayamos a tener dificultades. Esperamos que la Registraduría haya corregido las deficiencias, haya mejorado los procesos, para que el 29 de mayo podamos acudir a una jornada electoral tranquila, segura y transparente”, añadió.

Finalmente indicó que la seguridad de todos los candidatos presidenciales está garantizada y que hay una coordinación para garantizar los desplazamientos por todo el territorio nacional.