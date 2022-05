Primera Línea hostigaría eventos de Fico Gutiérrez, según Luis Felipe Henao

La campaña presidencial de Federico Gutiérrez insiste en que hay una estrategia del Pacto Histórico para hacerle daño a la aspiración del candidato de Equipo por Colombia. Este lunes anunciaron una denuncia en contra de varios integrantes del petrismo y se denunció una “guerra sucia” en la recta final de la campaña.

Luis Felipe Henao, jefe de debate de la campaña de Fico Gutiérrez, se mostró sorprendido por toda la información que han recibido sobre supuestos planes del Pacto Histórico para entorpecer los recorridos de su contrincante.

Reveló que, supuestamente, Gustavo Petro dio una orden que pondría en aprietos a Federico Gutiérrez en sus recorridos. “Hemos recibido información sobre una orden de Gustavo Petro para que la Primera Línea llegue a todos los actos públicos de Federico Gutiérrez y dañar los eventos y generar miedo a los asistentes”.

Por esa razón, Henao hizo un llamado a Petro para que aclare si esto es verdad y pidió hacer unos cierres de campaña sin este tipo de actuaciones que afectan la democracia del país.

“No tendremos miedo porque esta campaña es de tranquilidad y le hacemos un llamado a Gustavo Petro para que hagamos una campaña en paz, los colombianos están cansados del hostigamiento y del todo vale. La gente está cansado de la Primera Línea”.

Sin embargo, fue enfático en afirmar que la información que tienen es confiable y por eso arremetió en contra del candidato del Pacto Histórico. “Un llamado a la despolarización, le hacemos un llamado respetuoso al candidato Gustavo Petro y a la Primera línea’ porque la Primera línea es Gustavo Petro y Gustavo Petro es la Primera línea, para que por favor hagamos una campaña en paz, los colombianos están ya cansados del hostigamiento que se está haciendo en esta campaña, de la guerra sucia, del todo vale, los bogotanos están cansados de lo que La Primera Línea hizo en el Portal de las Américas”.

Para Henao este tipo de acciones demuestran que la campaña de Petro está dispuesta a hacer cualquier cosa para entorpecer los actos públicos de Federico Gutiérrez y reiteró que “no todo vale en la política”.

El pasado 14 de mayo, a través de su cuenta oficial de Twitter, Federico Gutiérrez denunció que el candidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, habría enviado a Ariel Ávila a Bucaramanga para sabotearle el evento, lo que denominó como “una guerra sucia”.

“Fui solidario con Fajardo al ser víctima de guerra sucia de parte de Petro. Pero, lo más increíble es que ahora sea el mismo Fajardo, el que me haga la guerra sucia, enviando a Ariel, el “Anti Fico”, a infiltrarse en un evento nuestro para provocar a la gente”, dijo Gutiérrez en su cuenta de Twitter.

Fui solidario con Fajardo al ser víctima de guerra sucia de parte de Petro.

Pero lo más increíble es que ahora sea el mismo Fajardo, el que me haga la guerra sucia, enviando a Ariel, el “Anti Fico”, a infiltrase en un evento nuestro para provocar a nuestra gente.

Juego limpio🙏🏻 pic.twitter.com/eRmIvd0u5I — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 14, 2022

Además, el candidato de la coalición Equipo por Colombia, le preguntó a Fajardo lo siguiente: ¿No pues que no todo vale? ¿Desde cuándo todo vale para ustedes? Juego limpio, por favor”, cuestiones que también compartió con todos sus seguidores en redes sociales.

La respuesta Sergio Fajardo y Ariel Ávila, no tardó mucho en llegar, pues a través de la misma red social (Twitter) le respondió lo siguiente: “Federico: nuestra campaña no incita a la violencia, ni a la intolerancia. Acá no hay mandaderos, bodegueros, ni hay personas que insultan a los demás. Eso sí, cualquier ciudadano tiene derecho a preguntar sobre algunos de tus aliados, que son condenados por corrupción”.

Federico: nuestra campaña no incita a la violencia, ni a la intolerancia. Acá no hay mandaderos, bodegueros ni hay personas que insultan a los demás. Eso sí, cualquier ciudadano tiene derecho a preguntar sobre algunos de tus aliados que son condenados por corrupción. https://t.co/hjsXqB3xTe — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 14, 2022

Por su parte, Ávila añadió que el propósito de esta estrategia es mostrar quiénes están detrás del candidato del Equipo por Colombia y que de esta manera se pueda realizar “pedagogía” a los colombianos, puesto que, según él, “Fico estaría siendo apoyado por clanes políticos corruptos”.

“Señor Fico Gutiérrez a mí no me envía nadie, solo busco la verdad y muestro pruebas. Usted está aliado con 45 clanes políticos corruptos que se han rodado a Colombia. Más bien le pregunto ¿A cambio de qué todos esos corruptos y clientelistas lo están apoyando?”, aseguró el senador.

Y agregó que “cualquier ciudadano puede preguntar sobre las alianzas”.