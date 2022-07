“Monómeros en manos de Guaidó fue un desastre”: equipo de empalme de Gustavo Petro

Este martes se llevó a cabo una nueva sesión de empalme entre el equipo del Gobierno del presidente saliente Iván Duque y el comité del mandatario electo Gustavo Petro, en el cual se abordó el tema puntual del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Allí el actual director del (Dapre), Víctor Muñoz por medio de su cuenta de Twitter, señaló que el empalme transcurrió con armonía frente a la información sobre las diferentes áreas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en la cual también se abordan procesos de contratación para la Casa de Nariño.

“Hoy se realizó #empalme entre los equipos de #DAPRE designados por el Gobierno del presidente @IvanDuque y el del presidente electo @petrogustavo. Un proceso transparente y que avanza en armonía @infopresidencia #Colombia”, publicó en su cuenta de Twitter Muñoz.

A su turno y al término de la jornada de empalme, Luis Fernando Velasco, coordinador del equipo Petro para el tema del Dapre no ocultó su preocupación por el manejo que, según él, el señalado presidente interino de Venezuela Juan Guaidó le ha dado a Monómeros.

“Yo tengo una gran preocupación, de que Monómeros sigue en manos de Guaidó y esa sí es una preocupación, Monómeros en manos de Guaidó fue un desastre se desapreció”, sostuvo Velasco.

Y agregó: “Mire lo que nos está pasando por favor, pregúntele a nuestros campesinos, pregúntele a nuestros agricultores, no se está produciendo y estamos comprando a tres veces lo que se compraban los insumos”.

Petro y Monómeros

Este martes, el presidente electo Gustavo Petro se refirió a la empresa colombo-venezolana Monómeros, que actualmente tiene un conflicto con Venezuela. Hace unos días, el gerente general de la compañía, Guillermo Rodríguez, manifestó su respaldo al plan del nuevo gobierno y su disposición de establecer un diálogo.

Petro indicó que “con lo que hizo el actual presidente lo que perdimos fue la materia prima fundamental. Como se perdió, vino un estrangulamiento financiero, de acuerdo a mis informes, más por culpa de funcionarios colombianos. La empresa terminó, prácticamente, cerrando sus operaciones y perdió el mercado que había en Colombia”.

“¿Para qué queremos a Monómeros? No es para entregársela a un funcionario público colombiano para que la privatice y se quede con esa empresa. Queremos a Monómeros es si se puede mantener la traída de la urea a precios módicos, como era antes, y, por tanto, poderle bajar los precios a los fertilizantes”, señaló el presidente electo Gustavo Petro en entrevista con W Radio.

El presidente electo además hizo referencia a la presencia de Nicolás Maduro en su posesión el próximo siete de agosto y dijo que este acto “lo organiza el Gobierno vigente”. Lo que da a entender que el mandatario de Venezuela no estará presente, pues en días pasados el presidente Iván Duque manifestó que mientras “yo sea el presidente de la República, Nicolás Maduro no entrará a territorio colombiano”, ya que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela.

No obstante, Gustavo Petro indicó que la presencia de Maduro en su posesión le parece “prudente” porque “lo que viene es un proceso de reconstrucción de muchas cosas, de comercio, de cultura, de sociedad en la frontera. Nosotros tenemos unas propuestas que hacer y ese proceso no demanda aceleres, cosas simbólicas y retóricas que no son hoy las más importantes”, dijo.