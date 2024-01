Mujer embarazada perdió la vida en aparatoso choque múltiple en el Huila; hay un menor herido

El trágico hecho involucró no solo al vehículo y la motocicleta de la víctima, sino además se habrían visto afectadas otras dos motos. Además, un menor de edad, que acompañaba a la mujer fallecida, resultó herido con algunas fracturas y golpes en el cuerpo . De inmediato, fue trasladado al hospital San Antonio de la localidad.

