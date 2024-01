Murió Piedad Córdoba: “¿De qué le sirvió hacer tanto daño?”, Ingrid Betancourt

“ Cuando ‘Teodora’ -Piedad Córdoba- escribe que no suelten a Íngrid porque ella siempre ha sido flaca, Teodora ignora que yo en ese momento me estoy muriendo , es decir, estaba en una situación de salud muy complicada. Entonces sí, yo creo que son momentos, para mí, para mí familia, y para todas las víctimas, de obviamente indignación. Cómo un ser humano puede comportarse de esa manera con otro ser humano”, agregó dijo Betancourt en un programa de Vicky en Semana, de ese entonces.

“Piedad tenía en su cabeza un cronograma de las liberaciones. Y tenía un cronograma de las liberaciones especialmente por la jerarquía. Piedad quería que el Gobierno de Francia hiciera presión para el intercambio humanitario, por eso que Ingrid no fuera liberada de primera era para ella importante. Si querían mantener a Francia dentro del proceso de paz, no podían liberar a Ingrid”, relató el exasesor.

“Cuando a mí me liberan, mi mamá me cuenta que Piedad fue muy especial con ella, que fue su aliada y que consideraba que ella realmente había sido muy importante en la liberación de los secuestrados y que Piedad Córdoba había estado con ella, visitando a todos los jefes de Estado de América Latina y de Europa, y obviamente cuando oigo el testimonio de Andrés Vásquez me queda un sabor muy amargo, porque siento que a mí mamá la engañaron, a la familia mía la instrumentalizaron”, contó Ingrid.