“Nadie me va a presionar”: Juez se enfrenta a la Fiscalía en caso de Luis Fernando Andrade, por corrupción en Odebrecht

Como un “precedente nefasto” calificó el juez 25 de conocimiento de Bogotá la citación a imputación de cargos de varios de los testigos de la defensa del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, por su presunta participación y conocimiento en las irregularidades en la entrega del contrato para los diseños y construcción del Puente de Plato (Magdalena) a la empresa brasileña Odebrecht.

En un caso sin precedentes recientes, el funcionario judicial tomó la palabra y manifestó sus observaciones al anuncio hecho el pasado viernes por el propio fiscal General, Francisco Barbosa, quien en una rueda de prensa anunció la vinculación a un proceso penal de 16 exfuncionarios de la ANI en este caso de corrupción, casualmente, la mayoría de ellos, ya han declarado a favor de Andrade en el juicio.

“¿Acaso me están mandando un mensaje? ¿Me están diciendo que si absuelvo seré objeto de investigación? ¿Qué es lo que quiere la Fiscalía a través de sus cabezas? ¿Por qué no llamó a imputación de cargos a los testigos de la Fiscalía si tienen tanta objetividad sobre el tema, solamente los de la defensa?” Para el juez, este anuncio afectó lo que se está realizando dentro del presente juicio.

“Respeten la autonomía judicial, respeten el debido proceso, por favor, yo he dado las libertades a la Fiscalía para que haga sus pruebas de cargo”, reclamó el juez de conocimiento al señalar que incluso se abrió la posibilidad que la Fiscalía General cite nuevamente a declarar a los exdirectivos de Odebrecht en Colombia. “Pero no es atacando, no es coartando la libertad de los testigos a decir lo que tienen que decir con libertad y fluidez con una imputación de cargos, pues eso impide que los otros vengan”.

Uno de los temas más complejos es el futuro del tramo 2 de Rutal del Sol, tras la solicitud de nulidad. La idea es pagarles a los bancos y liquidar el proyecto lo más rápidamente. - Foto: Alejandro Acosta

El hecho de llamarlos a la fuerza para que testifiquen representa que la declaración no será fluida, lo que conduce directamente a una afectación al debido proceso. Por esto, le pidió al fiscal del caso que le comunique a la cúpula del ente investigador la gravedad de esta situación y que “no vuelva a ocurrir esa intromisión indebida, ni en este ni en ningún otro, ojalá la Fiscalía tenga más coherencia entre lo que dice y lo que hace”.

¿Cuál es el mensaje que me quieren enviar? Aquí es la justicia la que tiene que prevalecer, a mí nadie me va a presionar, es una falta de respeto lo que hace la Fiscalía”, reclamó fuertemente el juez, quien considera que este tipo de hechos le quita cualquier tipo de tranquilidad a todos los sujetos procesales. “Hay unos testigos que fueron escuchados aquí y ya fueron llamados a imputación, cuestión que le parece grave al juzgado en atención a su labor y a lo que venimos haciendo”.

El actual director de Cambio Radical, Germán Edmundo Córdoba Ordóñez, quien se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de la ANI y el expresidente de esa entidad, Luis Fernando Andrade, son investigados por la Fiscalía. - Foto: Semana

A primera hora, el abogado Héctor Escobar, quien representa a Luis Fernando Andrade anunció que presentará esta situación ante organismos internacionales. “Un asunto que debe generar vergüenza para la justicia nacional porque debemos resolver nuestros asuntos al interior del país y no debemos estar invocando tribunales internacionales”.

“La Fiscalía está vulnerando gravemente las garantías constitucionales y legales del doctor luis Frenando y su defensa”, puesto que se están anunciando adiciones a una imputación de cargos que ya ha fracasado en dos oportunidades. “Bajo condiciones como esta se hace imperioroso hacer un llamado a los jueces de la República para contener las actuaciones de la Fiscalía que hacen escombros de las máximas constitucionales y legales”.

El jurista no dudó en calificar que en este caso se están presentando desvaríos políticos y procesales que afectan al expresidente de la ANI. El anuncio hecho el pasado viernes por el fiscal General, Francisco Barbosa se vincularon a otros 15 exfuncionarios de la entidad, muchos de ellos, han sido testigos en este proceso penal, por lo que la defensa de Andrade no dudó en asegurar que muchos temen dar su declaración por miedo a represalias.