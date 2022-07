Nancy González: la increíble historia de la famosa diseñadora caleña capturada por tráfico de pieles preciosas

En las últimas horas, Nancy Teresa González de Barberi, una prestigiosa diseñadora de bolsos colombiana, ha estado en el ojo del huracán, después de que las autoridades confirmaran su captura en Cali.

La empresaria del mercado de lujo está pedida en extradición por una Corte de Estados Unidos, al parecer, por enviar de manera ilegal artículos de marroquinería hechos con pieles de cocodrilo, serpiente pitón, entre otras especies silvestres y en peligro de extinción.

La mujer detenida en su lujoso apartamento, ubicado en el oeste de su natal Cali, es la propietaria de la empresa CI Diseño y Moda Internacional S.A.S., compañía que fue fundada por ella misma en el año 1998.

También es economista graduada de la Universidad del Valle y se ha destacado en el mundo de la moda. Todo inició a sus 30 años de edad, cuando se separó de su esposo y decidió independizarse a nivel laboral.

Aunque tenía un gran gusto por la gastronomía, decidió dedicarse a la marroquinería. Inicialmente, fabricaba correas de cuero de becerro en el patio de la casa de su madre. Después tuvo un salto monumental, abrió una tienda en Cali a la que llamó Encueros y luego nueve sedes en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cartagena.

La demanda crecía, aumentaba el número de compradores nacionales y extranjeros, y fue justamente una clienta que le hacía pedidos por teléfono desde Nueva York quien le abrió la puerta de las grandes ligas en Manhattan.

La diseñadora colombiana llegó a Nueva York, a donde alcanzó a llevar dos carteras que le encantaron a la empresaria. La presidenta de Bergdorf Goodman le pidió que no le mostrara los bolsos a nadie más y le preguntó cuándo tendría lista la colección. Nancy González, que no se había soñado eso, se lanzó al agua y se comprometió a llevarle en dos semanas ocho carteras en cinco colores.

Quince días más tarde se produjo el segundo encuentro en Bergdorf Goodman, que fue determinante en su vida. Era mayo de 1998 y un grupo de directivos y especialistas de la tienda le solicitaron exclusividad en Manhattan, aprobaron el primer pedido para octubre y le dijeron que el nombre de ella debía ser la marca del producto.

Consciente de lo que le había pasado, Nancy salió volando a donde Robert Ballantine, director creativo del Museo Metropolitano de Nueva York, para que le diseñara las etiquetas con su nombre y regresó a Colombia a cerrar sus almacenes para concentrarse en el mercado internacional.

Desde entonces, sus diseños han sido reconocidos a nivel internacional, siendo adquiridos, por ejemplo, por la actriz de Hollywood Meryl Streep, quien usó una de sus creaciones en la cinta El diablo viste a la moda.

Otras de sus clientas han sido figuras internacionales como Salma Hayek, Victoria Beckham, Eva Longoria y Britney Spears. Igualmente, las estrellas del exitoso Sex and The City también los han exhibido.

Estas carteras se encuentran en las tiendas más exclusivas de Nueva York, París o Tokio, junto a las de Hermés, Chanel y Louis Vuitton.

Incluso, la famosa Oprah Winfrey no se ha resistido a adquirir los bolsos. La periodista, presentadora de televisión, productora, actriz, empresaria, filántropa y crítica de libros estadounidense, quien en varias oportunidades ha sido ganadora del Premio Emmy por su programa The Oprah Winfrey Show, el programa de entrevistas más visto en la historia de la televisión norteamericana.

Antes de una Navidad, Oprah llegó a comprar nada menos que 250 carteras de la colección de Nancy González para regalarles a sus amigas.

Según indica su sitio web, nancygonzalez.com, sus productos son elaborados en Cali por un equipo de artesanos locales con una gran habilidad manual de “origen ancestral”, diferentes colecciones que se venden en 300 tiendas de lujo de todo el mundo.

En la página también menciona a varios artistas que han colaborado diseñando las carteras en la categoría de productos especiales. Uno de ellos expresa: “Fue muy divertido ayudar a diseñar un bolso de Nancy González para TWO x TWO que beneficiará al Museo de Arte de Dallas y amfAR. Me imaginé algo resistente pero lujoso, como un texto grabado en Nappa blanco, para estas valiosas organizaciones. Quería abordar solo el interior con ‘Protégeme de lo que quiero’”, se lee en el sitio, el cual también detalla que la creación fue hecha con cocodrilo con piel de napa, 23 1/8 x 12 1/4 x 4 3/4 pulgadas.

Por ahora, la caleña deberá responder antes las autoridades por el delito de concierto para importar y llevar vida silvestre a Estados Unidos en contra de la ley; defraudar a Estados Unidos, impidiendo, perjudicando, obstruyendo y anulando las funciones gubernamentales legítimas, y por contrabandear mercancía a Estados Unidos.