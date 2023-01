Nariño no aguanta más: no hay gasolina, hay desabastecimiento y la gente está desesperada

Rubén Ignacio Calambás intentó entrar por última vez a la que hasta hace poco fue su casa en la vereda Soledad, de Rosas, Cauca. No pudo ingresar, así como en los días pasados. No hay manera de desafiar el lodo, escabullirse entre el piso movedizo de una montaña caída y llegar hasta sus enseres. “Quería saber si podía rescatar algo, así sea algunas prendas para mis hijos, que en las noches les da frío, pero no pude”, dijo y luego sus palabras se las tragó el llanto.

Al igual que aproximadamente 650 personas, Rubén lo perdió todo en el derrumbe, ahora vive con su esposa y dos hijos en uno de los albergues instalados en el casco urbano de Rosas. Es una escuela pequeña donde están hacinadas más de 37 familias. Todos duermen en improvisadas carpas de plástico y comparten dos baños.

“En la noche hace frío. Los niños lloran porque quieren estar en su casa, y yo lloro en silencio al verlos así y saber que no puedo hacer nada. No solo perdimos el hogar, también se fue un ganadito que teníamos y la moto que me servía para trabajar en ella”, recrimina Rubén.

Su estadía en ese albergue no es cuestión de días, y ellos lo saben. Ya todos están enterados de que el problema es mucho más grave de lo que pensaron inicialmente y la solución –reubicación en otra zona– puede tardar meses.

- Foto: jhon montenegro

Del otro lado del derrumbe, a 204 kilómetros de Rosas, en Pasto, Nariño, Cecilia Muñoz batalla en silencio para que su hijo menor de edad y dos nietos que viven con ella no se acuesten sin comer nada. A su casa dejó de llegar el gas hace tres días, pero ese es uno de los males menores, pues además hay desabastecimiento de combustible, víveres, carne y otros productos de la canasta familiar, lo que ha generado un encarecimiento sin precedentes de todos los elementos.

Pasto, a raíz del derrumbe, quedó incomunicada del resto del país vía terrestre. A la capital de Nariño no llega, ni sale nada. Cecilia trabaja a las afueras de la ciudad en unos de los puntos de expendio de leche; antes del derrumbe en la vía Panamericana, ella era la encargada del despacho para varias regiones del país, hoy acude su sitio de trabajo para ver –con gran lamento– cómo tienen que botar el lácteo porque no hay manera de distribuirlo.

La vía Panamericana, a la altura de Rosas, Cauca, quedó completamente sepultada por la tierra y el lodo. Todo lo que había antes, hoy ya no está. Hay preocupación en la zona.

“Ni en la pandemia, ni en el paro, la habíamos pasado tan mal. Ya todo escasea y la necesidad aumenta; nuestra única esperanza es Ecuador, pero todo llega más caro, porque a ellos hay que pagarles en dólares y en dólar también está por las nubes”, cuenta Cecilia.

José Vicente Rodríguez ya se cansó de hacer cálculos. Al cuarto día de estar parqueado sobre una orilla de la vía Panamericana lo embargó una angustia tan fuerte que perdió el conocimiento; cuando despertó, sus compañeros camioneros le habían quitado la camisa y trataban de darle aire para que recobrara la razón.

“Yo soy camionero, pero con el agravante de que la mercancía que llevo aquí es mía, es todo mi patrimonio y ahora está a punto de perderse por el bloqueo. Ya nos dijeron que la carretera no se abrirá en al menos tres meses. Imagínese”, reseña José.

Hasta los animales han sido víctimas en medio de la tragedia. - Foto: Policía

Él pretendía llegar a Pasto, viaje que hace cada dos meses desde Medellín. Mientras este reportaje veía la luz, José planeaba un intento más por la vía alterna por La Sierra, que es una carretera secundaria en tan mal estado y con abismos pronunciados que muchos la llaman ‘el trampolín de la muerte’.

“Sé que esa vía también se derrumbó, pero ya han removido la tierra. Le rezamos a la virgen para que no llueva, porque si llueve, se quedan los camiones atascados o se puede venir parte de la montaña. Nosotros nos vamos a arriesgar y que sea lo que Dios quiera”, sentenció antes de echar a rugir el motor.

Rubén, Cecilia y José son solo algunos de los rostros que deja esta emergencia en la vía Panamericana, que une al centro con el suroccidente del país. Relatos de desespero, dolor y llanto.