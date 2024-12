“Ni rebeldía ni desunión”, Corte Suprema en posesión del magistrado Urbano. No invitaron al Gobierno

Una novedosa situación se presentó durante la posesión del magistrado José Joaquín Urbano en la Corte Suprema de Justicia, después de que en la transmisión quedará en evidencia que no asistió ningún funcionario del gobierno del presidente de Gustavo Petro. De hecho, desde la oficina de prensa del Ministerio de Justicia explicaron un día antes que en agenda no tenían presente el encuentro en el alto tribunal.

Fuentes de la Corte Suprema de Justicia explicaron que al acto protocolario no se invitó a ningún funcionario del gobierno Petro, en medio de las serias diferencias que ha tenido el presidente de la República con las altas cortes. De hecho, esta no es la primera vez que el alto tribunal le hace un desplante al mandatario; hace unas semanas los magistrados de la Suprema decidieron no asistir a la posesión de la magistrada Claudia Expósito después de que el presidente Petro llamó al magistrado Chaverra “negro conservador”.