“No descartamos un saboteo interno”: Nórida Rodríguez, gerente de RTVC, habla del ‘hackeo’ a perfil en X

A través de un video, Rodríguez señaló que gracias a la información entregada por la misma red social a RTVC, se pudo constatar el lugar y la forma como un usuario ingresó al perfil; además, gracias a esa data, no descarta la posibilidad de que se trate de un saboteo interno.

“Lo que sí puedo confirmarles es que el ingreso a la cuenta de X de nuestro informativo se hizo de manera normal, es decir, a través de la clave y desde la ciudad de Bogotá. No descartamos que pueda tratarse de un saboteo interno, ya que varias personas tienen acceso a esta clave”, indicó la gerente de RTVC.

Así mismo, además de indicar que el caso ya está en manos de las autoridades competentes, llamó la atención sobre un hecho particular ocurrido luego del hackeo sufrido en la red social.

“Es importante aclararles que nuestra infraestructura tecnológica y de comunicaciones no sufrió ningún daño. Como gerente de RTVC he tomado medidas y nuevos protocolos de seguridad desde el día de ayer para que una situación así no vulva a suceder”, aclaró Rodríguez en el video.