“No es esclavitud”: trabajadora de servicios generales le responde al presidente Gustavo Petro tras su discurso en Francia

El pasado 20 de junio se desarrollaron diferentes marchas en varias ciudades del país, las cuales fueron en desacuerdo por la gestión y las reformas propuestas por el Gobierno Petro. Cientos de colombianos se reunieron en las plazas principales y a estos plantones se les denominó como ‘la marcha de la mayoría’.

En comparación con las marchas a favor del gobierno del presidente Gustavo Petro, llevadas a cabo días antes de las de en su contra, en las del 20 de junio hubo más personas. Cabe señalar que, pese a que el mandatario hoy en día lidera a Colombia, en las elecciones, casi la mitad de los votantes no depositó su confianza en él, razón por la cual este gobierno también ha sido todo un desafío.

Ante todo lo sucedido con ‘la marcha de mayoría’, hace poco, desde Francia, el presidente Petro quiso hablar al respecto, pero sus puntos de vista generaron todo tipo de posturas.

En primera medida, el mandatario colombiano tachó de clase “media arribista” a los manifestantes que no están de acuerdo, bajo la premisa de que la clase trabajadora, según él, no estuvo en las calles y marcharon en su contra.

En palabras del presidente de la República: “No salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas”.

Marcha de la mayoría del 20 de junio en Bogotá. - Foto: Oscar Gonzales / SEMANA

Debido a los argumentos dados por el jefe de Estado colombiano en Europa, en el programa radial Mañanas Blu quisieron darle la voz a la señora Luzmila, quien es trabajadora de este espacio radial y se desempeña llevando a cabo servicios generales, ya sea de aseo, colaborado con la preparación de tintos, entre otros.

Para esta mujer, el trabajo que actualmente desempeña es digno y, por lo tanto, su postura en relación con lo dicho por el presidente Petro no es a favor; de hecho, Luzmila defendió su labor a capa y espada.

“Le diría al presidente que se informe un poquito mejor del trabajo de aseo y cafetería, de las señoras que también trabajan por días porque es un trabajo muy digno. Es un trabajo del que uno está orgulloso porque de ahí uno saca la familia adelante. De ahí uno paga arriendo, servicios, alimentación. Es un buen trabajo, es un trabajo pesado, pero no de esclavitud”, comentó Luzmila en el citado espacio de radio.

Presidente Gustavo Petro. - Foto: Presidencia

Junto a esto, también se dio un debate con panelistas de la emisora, quienes tacharon de “polarizador” y “degradante” lo que hace unos días comunicó el mandatario colombiano en el exterior.

Sumado a esto, indicaron que las palabras que compartió el presidente de Colombia llegaron hasta los “extremos”, de modo que esto podría resultar siendo un obstáculo para la gestión del Gobierno.

Por otro lado, las posturas en desacuerdo no vienen solamente de los sectores que no apoyan, en gran medida, al presidente Gustavo Petro, sino que a su vez de la misma coalición política a la que él pertenece, es decir, el Pacto Histórico.

Precisamente, hace poco, la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, estuvo en el espacio de Vicky en Semana y allí comentó que el “presidente se equivocó”, es decir, no es cierto que salió a marchar una clase media alta “arribista”.

La senadora Martha Peralta no respaldó el concepto que emitió el presidente Gustavo Petro sobre la marcha de la mayoría. - Foto: Semana

“Ese aspecto no lo comparto. Soy una activista y me gusta que nos garanticen el derecho a la protesta social como una de las herramientas políticas que tenemos, y así como he marchado, también soy muy respetuosa de las personas que marchen en contra o a favor de nuestro gobierno”, expuso la congresista.

“Hay llamados que, a veces, el Gobierno ―y nosotros, como parte del mismo― también tenemos que saber escuchar (...). Son cosas que hay que tener en cuenta y no entrar a descalificar. Ese aspecto no lo comparto con el señor presidente, en ese aspecto se equivoca”, apostilló la senadora Peralta.