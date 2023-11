“No puede aparecer premiando a Hamás, enemigo de la paz”, comunidad judía responde a Petro y le pide prudencia con sus declaraciones

Así mismo, señalaron que en reiteradas ocasiones el presidente ha manifestado su apoyo al principio de dos Estados para dos pueblos, por lo que también le pidieron ser prudente con sus aseveraciones para no escalar más el conflicto.

De nuevo le hacen un llamado a Petro respecto a su postura sobre la defensa de Israel, luego de que Hamás atacara territorio israelí el pasado 7 de octubre: “ No puede el presidente aparecer premiando a la organización terrorista Hamás, principal enemigo de la paz y quien ya ha celebrado públicamente su decisión”.

Gustavo Petro llama a consultas a su embajadora en Israel.

El mandatario colombiano anunció la determinación a través de su cuenta personal de X, antes Twitter, al afirmar que una representación diplomática colombiana en Israel no puede seguir en ese país de continuar la “masacre ”.

“He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá”, trinó Petro.