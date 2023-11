El día que el ELN se negó a dejar de secuestrar aunque estuviera en un proceso de paz con el Gobierno Petro y nadie le paró bolas

En aquella fecha y desde el Palacio de las Convenciones de La Habana (Cuba), Beltrán dijo ante todos los medios de comunicación que el tema de las finanzas del ELN no se había incluido. “Las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó, se va a seguir discutiendo, entonces en estos protocolos no entraron”, señaló Pablo Beltrán.

Al ser consultado puntualmente sobre el tema del secuestro, Beltrán dijo que no se había pactado nada y para ellos no se puede hablar de secuestros. “Nosotros hablamos de retenciones, si no son necesarias no se harán pero se está discutiendo”.