“No se aceptaba torturar, ni asesinar secuestrados”: la cínica confesión de un excomandante de las Farc

Ángel García, conocido en la guerrilla de las Farc como “Hernán Benítez, confesó ante la JEP que en las Farc no conoció torturas ni irrespeto hacia los secuestrados como se ha hecho creer.

García, quien fue comandante del frente 14 de las Farc y excomandante del Bloque Sur, en una reveladora, pero incluso descarada confesión, dijo que “el comandante (Manuel) Marulanda y el Mono Jojoy, cariñosamente le decíamos el Mono Jojoy, hablaban que el cuidado de los prisioneros debía de ser muy ejemplar, no se admitía ultrajar, torturar, asesinar a un prisionero después de que se entregara. Entonces, por eso, si hubo algunos malos procedimientos, esto era por fuera de la política de las Farc”.

Y agregó: “En el caso de los soldados es mucho lo que se recalcó, de acuerdo al comportamiento de nosotros irían a llevar el buen trato o el mal trato allá a sus colegas de servicio, entonces a uno le recalcaban bastante eso, y si no hacía eso entonces lo sancionaban”.

Cabe recordar que fue el 22 de septiembre de 2010, que el Ejército colombiano dio de baja a Jorge Briceño Suárez, alias Mono Jojoy, el temido comandante militar de las Farc e integrante del secretariado. Fue considerado uno de los máximos líderes de esa guerrilla. Comandó el Bloque Oriental, uno de los más grandes en número de guerrilleros.

Y precisamente, el Mono Jojoy es uno de los hombres a los que las Farc se niegan a olvidar e incluso le han rendido honores con eventos en la sede de Comunes. De hecho, hace pocos días, la JEP se abstuvo de expulsar a la senadora Sandra Ramírez por su participación en el homenaje a este exjefe de la guerrilla, quien fue abatido, y es considerado uno de los más sanguinarios en la historia de esta organización.

Foto: Archivo Publicaciones Semana. - Foto: Foto :JEP

Así lo determinó la Sala de Amnistía e Indulto de dicho tribunal al estudiar la petición de un grupo de víctimas de secuestro de parte de la guerrilla de las Farc, que manifestaron que la ahora congresista, recordada por ser la compañera sentimental de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, había incurrido en un incumplimiento de sus compromisos al liderar y participar activamente en un homenaje a Víctor Julio Suárez Rojas, alias Mono Jojoy, en septiembre de 2021.

Para la JEP, el hecho de que la senadora hubiese participado en ese cuestionado evento no es motivo para expulsarla, pues no incurrió en un incumplimiento de los compromisos que adquirió en la firma del Acuerdo de Paz con el Gobierno. En este sentido, se concluyó que, tras revisar toda la documentación y las pruebas, no incurrió en ninguna promoción al odio o a la guerra.

Jorge Brice–o. Mono Jojoy. Guerrillero de las Farc. Foto:Le—n Dario Pelaez. Ene 99 - Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ SÁNCHEZ

Según Benítez, incluso: “...hubo fincas que por mal comportamiento de los dueños de las fincas tuvieron que irse de ahí, a algunos los expulsó la organización, es decir, los expulsaron por orden del organismo superior. Y entonces esas fincas se siguieron administrando con el propósito de algún día solucionar el problema y entregárselas”.