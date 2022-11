“Nos está dando duro a los pobres”: le dicen a Juan Diego Alvira sobre el Gobierno Petro

Gustavo Petro se convirtió oficialmente el pasado 7 de agosto en el primer jefe de Estado de izquierda en la historia de Colombia, después de vencer en las elecciones presidenciales a Rodolfo Hernández.

Luego de tres meses de haber llegado a la Casa de Nariño, el periodista de SEMANA, Juan Diego Alvira, salió este viernes a las calles de Bogotá y habló con los ciudadanos sobre el mandato que ha hecho hasta el momento el cordobés. Asimismo, mostró que las opiniones están muy divididas, puesto que algunos están de acuerdo con el gobierno y otros no lo apoyan tanto.

“No me ha gustado, me ha parecido malo porque nos está dando duro con la economía. La comida está cara, nos está dando duro a los pobres. Se está notando mucho en los transportes. Si nos ponemos en el lugar de todos, estamos muy mal actualmente. La plata no alcanza”, manifestó una trabajadora a SEMANA.

Otro ciudadano, de igual manera, aprovechó el diálogo con el reconocido periodista para manifestar que el presidente todavía no ha cumplido muchas de las promesas que hizo durante la campaña electoral.

Sin embargo, muchos internautas le escribieron al presentador mediante las redes sociales de este medio que el trabajo del líder del Pacto Histórico les ha gustado bastante. Incluso, un usuario señaló que la oposición solo puede atacarlo con mentiras.

“¡Petro, felicitaciones! Los jóvenes y viejos del país están muy conformes con un presidente tan inteligente y valiente, que pronostica un verdadero cambio. Tiene el 70 % de favorabilidad”, precisó un usuario en Facebook.

Juan Diego Alvira, director general de la unidad de video de SEMANA, también señaló en la transmisión que no todo es culpa del mandatario cordobés y que muchas problemáticas que vive el país en la actualidad vienen desde antes.

En la encuesta de Invamer S.A.S., conocida este viernes y realizada para Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador, el presidente Gustavo Petro tiene una aprobación a su labor del 49,7 % y una desaprobación del 42,7 %.

De acuerdo con las cifras presentadas en el sondeo, la zona donde mayor favorabilidad existe a la labor del mandatario es la norte, es decir, en la mayoría del Caribe, en la que el jefe de Estado alcanza 60,4 % a favor, y 31,4 % de desaprobación.

En el caso de Bogotá, donde el cordobés fue alcalde, la aprobación está en 55,6 % y la desaprobación en 39,9 %, mientras que en la región centro oriental, de donde es oriundo Rodolfo Hernández, el jefe de Estado cuenta con el 36,6 % de aprobación y el 55,8 % de desaprobación.

Igualmente, el 53,6 % de los entrevistados dijo estar en desacuerdo con que se quiten los días sin IVA y el 40,8 % manifestó estar de acuerdo con que no se siga explorando petróleo y gas en el país, el cual es uno de los puntos más polémicos de la actual administración.

Cabe mencionar que el Centro Nacional de Consultoría (CNC) realizó hace unos días una encuesta para SEMANA y reveló que el 48 % de los entrevistados considera que el país estará mejor dentro de un año.