- Conductas a evitar según el lugar de riesgo -

En primer lugar están los sitios de riesgo muy alto, como hospitales, transporte público, eventos religiosos, plazas de mercado y gimnasios. “Aunque algunos de estos lugares permanecen cerrados en el marco de la emergencia sanitaria, otros ya tienen apertura, para lo cual se exige el uso de tapabocas en el caso de tener la necesidad de recurrir a ellos, lavarse o desinfectarse las manos antes de entrar y después de salir, recurrir a estos servicios solo si es estrictamente necesario y evitar a toda costa reuniones familiares o con amigos y eventos masivos”, dijo Cuéllar.

Seguidos están los lugares de riesgo alto, entre los que se comprenden bancos, ascensores, cines, supermercados, universidades y colegios. Para el caso de los que ya tienen apertura, se invita a no acercarse a las personas, siempre mantener la distancia física de dos metros y procurar no hablar en las filas más de 15 minutos frente a frente, ni retirarse el tapabocas. También en ascensores no ocupar el límite del mismo y evitar tocar superficies como botones; y para el caso de supermercados, preferir servicios a domicilio o que solo un miembro del núcleo familiar realice el suministro de alimentos en la menor cantidad de veces posible.