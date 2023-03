Nueva política minera de Gobierno Petro podría frenarse: admiten tutela contra sentencia del Consejo de Estado que busca cambiarla

El pasado 21 de febrero, la Asociación de Mineros y Joyeros de Vetas (Asomineros), en cabeza de su representante Ivonne Consuelo González Jácome, instauró una acción de tutela en contra de la Sentencia del 04 de agosto de 2022, expedida por el Consejo de Estado.

La tutela se presentó por el inconformismo de los pequeños mineros por lo resuelto en el fallo de la acción popular que buscaba revolucionar y cambiar el 100 % de la política minera a nivel nacional y la cual, según la Asociación, pone en peligro la política de formalización minera.

Los pequeños mineros de Colombia buscan ser escuchados por el Gobierno nacional. - Foto: Getty Images

“Interpusimos la acción de tutela en contra de la sentencia que le impuso al país una moratoria minera, es decir, la imposibilidad de desarrollar cualquier proyecto minero y que busca acabar con el sector formal de la minería en Colombia […] Igualmente, al desconocerse el debido proceso, no se realizó la adecuada conformación de las partes que intervienen para que existiera verdadera contradicción”, indicó la representante González Jácome.

La líder de estos mineros artesanales sustenta la acción de tutela interpuesta en contra del cambio en la política minera que propone el gobierno de Gustavo Petro. Dicha sentencia “pide modificar el Código de Minas, la manera de contratar, dejar de lado las áreas protegidas y detener el catastro minero, entre otros, pues el fallo de 2022 se convirtió en la materialización de la moratoria minera”, aseveró González.

El cambio en la política minera que plantea el Gobierno del presidente Petro parece afectar de manera directa a los pequeños mineros. - Foto: Víctor Galeano | Agencia Baudó

“No pretendemos atacar a los pequeños mineros, afirma el presidente Petro”

En respuesta a lo que ha sido el paro minero en las zonas del Bajo Cauca Antioqueño y en el sur del departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro se pronunció. Dijo que será intervenido el código minero creado y aprobado hace varios años por el gobierno nacional de la época para dar claridad y apoyo a la minería minoritaria en el país.

El mandatario aseveró que lo que se busca es no atacar a la pequeña minería, sino, por el contrario, entregarles las herramientas necesarias para trabajar desde la legalidad.

Seis vehículos del Invías fueron incinerados en la vía Caucasia, en medio del paro minero. - Foto: Invías

“Avanzaremos, una vez se recupere la normalidad, los invito al Palacio de Nariño, a la dirigencia minera, la real dirigencia minera, a dialogar sobre cómo es que vamos a construir el Distrito Agrominero en el nordeste y en el norte de Antioquia: qué condiciones va a tener, qué derechos tendrán los pequeños mineros, qué inversiones hará el Gobierno nacional para que podamos tener una minería sostenible que no destruya el río Cauca”, dijo el presidente.

En el Código Minero, que según dijo el mismo presidente fue “redactado y aprobado” en el gobierno de Pastrana, se desconoció a esos pequeños mineros de las regiones y se le dio prioridad a la gran minería multinacional, por lo que debe ser intervenido.

El presidente Gustavo Petro en un consejo de seguridad por el paro minero - Foto: Presidencia

“Se desconoció al pequeño minero, se le criminalizó, se le persiguió. Nosotros vamos a reformar ese código minero en función del reconocimiento y la titulación de derechos de las familias pequeñas mineras y ancestrales de Colombia, con un apoyo del Gobierno, para que esa actividad no deprede el territorio, no use mercurio, no contamine y afecte las aguas, los ríos”, explicó el mandatario.