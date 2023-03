Destruirán maquinaria ilegal usada para minería Colombia: esto dijo el presidente Petro

En medio del paquete de medidas anunciadas este domingo- 12 de marzo- por el presidente Gustavo Petro, tras un Consejo de Seguridad en el municipio de Montelíbano, en el sur del departamento de Córdoba, debido a las afectaciones que ha dejado el paro minero en la zona y en el bajo Cauca Antioqueño, el mandatario reveló que se creará una línea para controlar el uso de maquinaria amarilla para minería.

El mandatario aseguró que de este modo se intensificarán las operaciones para el control de la actividad e indicó que en medio del procedimiento se destruirá la maquinaria empleada en los ríos para la minería ilegal.

“Va a haber una línea de control a toda la maquinaría amarilla en Colombia para rastrear su utilización, su uso legal y se destruirá la gran maquinaría que se utiliza en los ríos de Colombia para la minería ilegal. Lo venimos haciendo hace meses e intensificaremos las operaciones contra este tipo de actividad”, dijo el Jefe de Estado.

Presidente Gustavo Petro consejo de seguridad por el paro minero - Foto: Presidencia

Asimismo indicó que el Código Minero que según enfatizó fue “redactado y aprobado” en el Gobierno de Pastrana, se desconoció a esos pequeños mineros de las regiones y se le dio prioridad a la gran minería multinacional, por lo que debe ser intervenido.

“Se desconoció al pequeño minero, se le criminalizó, se le persiguió. Nosotros vamos a reformar ese código minero en función del reconocimiento y la titulación de derechos de las familias pequeñas mineras y ancestrales de Colombia, con un apoyo del Gobierno, para que esa actividad no deprede el territorio, no use mercurio, no contamine y afecte las aguas, los ríos”, explicó el mandatario.

Sin embargo, precisó que esa actividad deberá ser separada de la economía ilegal y que le pertenece a grupos de la mafia “una cosa es el pequeño minero y otra cosa es el mafioso”, anotó.

Consejo de Seguridad se realizó en Montelibano, Córdoba - Foto: Suministrada a SEMANA por presidencia

Del mismo modo reiteró que si el Clan del Golfo está detrás del paro, como algunos indicios lo demuestran, este grupo armado al margen de la ley no tiene voluntad de paz y puntualizó que ni el Gobierno ni el Estado son para engañar.

Precisó, también, que “no puede acercarse ninguna organización a una negociación con la justicia para un desmantelamiento pacífico, si en su cabeza lo que tiene es defender a ultranza las economías ilegales, la minería o el narcotráfico. La paz no es para mantener el narcotráfico, la paz es para desmantelar el narcotráfico y la minería ilegal”.

Así mismo, confirmó que se están removiendo los últimos obstáculos que quedan en las rutas hacia Cáceres y Tarazá destacó la coordinación entre las diferentes fuerzas y la Policía para liberar el territorio del Nordeste, del norte de Antioquia y el sur de Córdoba y dijo que gracias a su avance “podemos dar este parte sustancial de éxito”.

Violación al derecho internacional humanitario

El presidente de la República, Gustavo Petro, subió el tono y lanzó una fuerte advertencia sobre los hechos violentas que han rodeado el paro minero que se desarrolla en el Bajo Cauca, especialmente por los ataques a misiones médicas como ambulancias.

“¿Quemar una ambulancia?”: presidente Petro reacciona al cruel ataque contra misión médica en el paro minero - Foto: Semana

El mandatario colombiano, aseguró que esas agresiones son una clara violación al derecho internacional humanitario, el cual según su concepto se agrava con el confinamiento de la población, en zonas afectadas por el paro minero.

“Después de varios días de paro y que el Gobierno se levantó, lo que tenemos es una violación del derecho internacional humanitario, quema de ambulancias, confinamiento de la sociedad civil e intento de atacar acueductos, indica que más que un ataque contra el Gobierno es contra la población contra Antioquia y Córdoba”, alertó Petro.

Más temprano de este domingo, el presidente Petro realizó a su vez una delicada denuncia, asegurando que el Clan del Golfo está pagando sumas de dinero a los jóvenes para crecer el caos en el departamento de Antioquia.

Un grupo de personas juega con una camilla en medio del paro minero en Caucasia - Foto: Captura de video tomada de Twitter @anibalgaviria

“Estos jóvenes no han recibido estudio y por ello ni saben que se convirtieron en violadores de derechos humanos. No les importa. Recibieron dineros del clan del golfo para hacer daño y hacer pasar esa violencia como un paro social. Dañan a su propio pueblo y a su familia”, trinó Gustavo Petro.

Y en otro mensaje público el jefe de Estado: “Lamentablemente, las condiciones de pobreza hacen que una parte de la juventud pobre esté dispuesta a venderse, a veces para dar un voto y elegir el mafioso en el congreso que los va a robar, a veces para hacer un paro que genera autodestrucción, a veces para matar”.