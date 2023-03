Presidente Petro anunció reformas al código minero y pidió suspender ataques en el paro inmediatamente

En respuesta a lo que ha sido el paro minero en las zonas del Bajo Cauca Antioqueño y en el sur del departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro se pronunció este domingo- 12 de marzo- y reveló que será intervenido el código minero creado y aprobado hace ya varios años por el Gobierno Nacional de la época, para dar claridad y apoyo a la minería minoritaria en el país.

El mandatario aseveró que lo que se busca es no atacar a la pequeña minería, sino, por el contrario, entregarles las herramientas necesarias para trabajar desde la legalidad.

“Avanzaremos, una vez se recupere la normalidad, los invito al Palacio de Nariño, a la dirigencia minera, la real dirigencia minera, a dialogar sobre cómo es que vamos a construir el Distrito Agrominero en el Nordeste y en el norte de Antioquia: qué condiciones va a tener, qué derechos tendrán los pequeños mineros, qué inversiones hará el Gobierno Nacional para que podamos tener una minería sostenible que no destruya el río Cauca”, dijo el presidente.

En el Código Minero que según dijo el mismo presidente fue “redactado y aprobado” en el Gobierno de Pastrana, se desconoció a esos pequeños mineros de las regiones y se le dio prioridad a la gran minería multinacional, por lo que debe ser intervenido.

“Se desconoció al pequeño minero, se le criminalizó, se le persiguió. Nosotros vamos a reformar ese código minero en función del reconocimiento y la titulación de derechos de las familias pequeñas mineras y ancestrales de Colombia, con un apoyo del Gobierno, para que esa actividad no deprede el territorio, no use mercurio, no contamine y afecte las aguas, los ríos”, explicó el mandatario.

Sin embargo, precisó que esa actividad deberá ser separada de la economía ilegal y que le pertenece a grupos de la mafia “una cosa es el pequeño minero y otra cosa es el mafioso”, anotó.

Imagen de lo ocurrido durante paro de mineros en el Bajo Cauca Antioqueño. - Foto: Fragmento de video publicado por Noticias de Caucasia.

Asimismo anunció una línea de control a toda la maquinaria amarilla y un rastreo de su uso legal, confirmando que se intensificarán las operaciones de destrucción de la gran maquinaria empleada en los ríos para la minería ilegal.

“Espero en el Palacio de Nariño a los dirigentes mineros para que estudiemos conjuntamente la revitalización del territorio en su recuperación democrática”, dijo el Jefe de Estado.

Presidente Gustavo Petro hablando sobre el paro minero - Foto: Presidencia

Del mismo modo reiteró que si el Clan del Golfo está detrás del paro, como algunos indicios lo demuestran, este grupo armado al margen de la ley no tiene voluntad de paz y puntualizó que ni el Gobierno ni el Estado son para engañar.

Precisó, también, que “no puede acercarse ninguna organización a una negociación con la justicia para un desmantelamiento pacífico, si en su cabeza lo que tiene es defender a ultranza las economías ilegales, la minería o el narcotráfico. La paz no es para mantener el narcotráfico, la paz es para desmantelar el narcotráfico y la minería ilegal”.

Dio un parte de tranquilidad respecto al despeje de las vías y aseguró que todos los tramos que comunican la región “están bajo control”, como la Troncal del Nordeste, y se puede llegar desde Montería hasta Caucasia.

Así mismo, confirmó que se están removiendo los últimos obstáculos que quedan en las rutas hacia Cáceres y Tarazá destacó la coordinación entre las diferentes fuerzas y la Policía para liberar el territorio del Nordeste, del norte de Antioquia y el sur de Córdoba y dijo que gracias a su avance “podemos dar este parte sustancial de éxito”.

Los anuncios los hizo en una declaración ofrecida al término del Consejo de Seguridad que lideró este domingo en Montelíbano, Córdoba, y aseguró que la próxima reunión será en Caucasia.

Consejo de Seguridad se realizó en Montelibano, Córdoba - Foto: Suministrada a SEMANA por presidencia

Presidente confirmó participación del Clan del Golfo en paro

Ante la situación, el jefe de Estado ordenó a la fuerza pública permanecer de manera indefinida en los terrarios afectados por el paro minero en Córdoba y Antioquia, para liberar a las comunidades confinadas por la zozobra de los ataques contra la población.

Y añadió en su declaración el presidente: “La presencia de la fuerza pública, que es masiva, se va a mantener en todo territorio liberado de organizaciones ilegales armadas, sean que las que quieren la paz o las que se combaten, permanecerá la presencia del Estado”.

“Si el Clan del Golfo está detrás del paro como los indicios lo demuestran, no tienen voluntad de paz, no puede haber un desmantelamiento, si en su cabeza tienen es defender las economías ilegales como el narcotráfico, la paz es para desmantelar el narcotráfico, toda agrupación que se quiera acercar al poder judicial debe tenerlo claro, ni el Gobierno ni el Estado son para engañar”, dejó claro el jefe de Estado.

También advirtió Petro: “Después de varios días de paro y que el Gobierno se levantó, lo que tenemos es una violación del derecho internacional humanitario, quema de ambulancias, confinamiento, sociedad civil e intento de atacar acueductos, indica que más que un ataque contra el Gobierno es contra la población contra Antioquia y Córdoba”.