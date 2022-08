Nuevo MinDefensa Iván Velásquez dice que no sabe “exactamente” si la Primera Línea es terrorista y se despacha contra la Fiscalía

El nuevo ministro de Defensa, Iván Velásquez, lanzó una declaración que seguramente caerá mal en las Fuerzas Armadas que llega a liderar. En diálogo con la emisora La W, aseguró que hay un exceso de la Fiscalía en el trato con la temida Primera Línea. Se trata del grupo que puso en jaque al país en medio de la violenta jornada de paros, al incendiar estaciones de transporte público, bloquear vías y desplegar agresiones contra la fuerza pública.

Ante la pregunta de si hay terroristas en ese grupo en el que -según las autoridades. se mimetizan jóvenes inconformes con miembros de grupos armados de gran calibre, el ministro contestó: “No sé exactamente”.

Agregó que entiende como integrantes de la Primera Línea a “personas que asumen, desde otra perspectiva, la expresión de la protesta ciudadana”.

Con quien sí se despachó fue con la Fiscalía. “Ha habido algún exceso en la Fiscalía al imputar a miembros de la Primera Línea de manera indiscriminada”, dijo. Y aseguró que por esa razón hay jueces que no han aceptado las imputaciones.

30 años de la Fiscalia en el Teatro Colón evento con El Presidente Iván Duque y Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Las declaraciones de Iván Velasquez despiertan una polémica que comenzó el presidente electo Gustavo Petro el día de su posesión. Sus declaraciones en ese momento generaron un llamado para que el nuevo gobierno respete la separación de poderes y respete las decisiones de los organismos judiciales.

En su discurso de triunfo, Petro hizo un elogio a quienes se han levatando en las calles para protestar por las injusticias. “Que somos la sumatoria de la resistencia de Colombia, que hemos congregado no solo ese pasado de resistencia, de luchas, de rebeldías contra la injusticia, contra un mundo que no debería ser, contra la discriminación, contra la desigualdad. ¿Cuánta gente desapareció por los caminos de Colombia y no se encuentran? ¿Cuánta gente que murió? ¿Cuánta gente está presa en estos momentos? ¿Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros? Simplemente porque tenían esperanza y amor”, dijo.

La madre de Dilan Cruz, un adolescente manifestante que murió tras ser herido por un bote de gas lacrimógeno, sostiene una foto de su hijo mientras habla mientras el candidato presidencial de izquierda colombiano Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer y su candidato a la vicepresidencia Francia Márquez de la coalición Pacto Histórico escucha después de la victoria de Petro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en el Movistar Arena, en Bogotá, Colombia, 19 de junio de 2022. REUTERS/Luisa González - Foto: REUTERS

Pero agregó, un punto controversial. “Yo le solicito al fiscal general de la Nación que libere a nuestra juventud. Liberen a los jóvenes”, dijo.

Su ministro retomó esa tesis, pero en las fuerzas armadas, que tienen la misión de enfrentar a este grupo en las calles, seguramente esas declaraciones de su nuevo jefe no pasarán desapercibidas.