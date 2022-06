Atención: Gustavo Petro le hace una controversial petición al fiscal Francisco Barbosa de “liberar” a los jóvenes presos de la primera línea

El presidente electo de la República, Gustavo Petro, dio su primer discurso después de que se conocieran los resultados de la segunda vuelta, en la que venció a Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

“Gracias a todo ese esfuerzo, a esa enorme fuerza que viene de atrás, de generaciones que ya no están con nosotros. Somos parte apenas de un acumulado, de una resistencia que ya tiene cinco siglos, diría Francia”, dijo.

“Que somos la sumatoria de la resistencia de Colombia, que hemos congregado no solo ese pasado de resistencia, de luchas, de rebeldías contra la injusticia, contra un mundo que no debería ser, contra la discriminación, contra la desigualdad. ¿Cuánta gente desapareció por los caminos de Colombia y no se encuentran? ¿Cuánta gente que murió? ¿Cuánta gente está presa en estos momentos? ¿Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros?, simplemente porque tenían esperanza y amor”, agregó.

Y le envió un mensaje al fiscal Francisco Barbosa: “Yo le solicito al fiscal general de la Nación que libere a nuestra juventud. Liberen a los jóvenes”.

Vale la pena recordar que el presidente electo agradeció a los asistentes en el establecimiento. “Es historia lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo”, afirmó.

“Lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia la vida misma, no vamos a traicionar a ese lectorado que lo que le ha gritado al país es que a partir de hoy Colombia cambia, Colombia es otra. Un cambio real que nos conduce a algunos de los planteamientos que habíamos hecho en estas plazas públicas: la política del amor”, añadió.

“No es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios, no es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana [...]. El cambio consiste precisamente en dejar los sectarismos atrás. Las elecciones, más o menos, mostraron dos Colombias, cercanas en términos de votos. Nosotros queremos que Colombia en medio de su diversidad, sea una Colombia, no dos Colombias”.

“El cambio también significa la bienvenida a la esperanza, la posibilidad de abrir un futuro; el cambio significa abrir las oportunidades para todos y todas las colombianas en la esperanza; el cambio significa que esa esperanza pueda llenar todos los rincones del territorio nacional, que la esperanza reine en el corazón; el cambio significa que llegó el Gobierno de la esperanza”, continuó.

Al lado de Antanas Mockus, Petro afirmó que “¿Qué significa poder hacer la paz? Significa que los 10 millones y pico de Rodolfo Hernández son bienvenidos en este Gobierno; significa que Rodolfo Hernández que hizo una campaña interesante puede dialogar con nosotros cuando quiera”.

Petro, según los resultados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, hasta el momento, obtuvo el 50,46 % de los votos con más de 11 millones 200 mil, mientras que Rodolfo Hernández obtuvo el 47,29 %, con más de 10 millones 500 mil votos.

La cifra mencionada de Petro no se acerca ni siquiera a los votos obtenidos por él en la segunda vuelta de 2018, cuando obtuvo 8′040.449, quedando, como es claro, en el segundo puesto, por debajo del hoy presidente de la República, Iván Duque.