“Nunca se comunicó con nosotros”, el fuerte reclamo de la esposa del coronel David Carvajal al ministro de Defensa

Por esta situación, Barrera le hizo un llamado al comandante del Ejército, al general Emilio Cardozo: “ Al general le pido estar más pendiente de estos procesos, donde fallece una persona en el trabajo, donde entrega su vida al servicio, por la lealtad que le tienen al Ejército para que se haga un acompañamiento y no se deje a las familias solas. Yo me he comunicado con varias personas, desde el sargento hasta el coronel, y nadie me ayuda con el proceso, se toma el pelo y se juega con el bienestar de una familia”, manifestó.

Sobre lo ocurrido el día del accidente en abril, dijo que tiene dudas de lo sucedido : “A uno le quedan muchas dudas, acá no se sabe si fue una falla humana, si fue por cuestiones del clima o fue algo técnico, no sabemos nada. La aeronave estaba dotada de una caja negra y no se tienen conocimiento de absolutamente nada y a uno siempre le queda la duda”.

El día del accidente

“Él salió a abastecer un punto como a las 7:30 de la mañana, ahí hablamos, fue tranquilo, me volvió a hacer una llamada a las 11 de la mañana, ahí me decía que estaban esperando que el clima mejorara porque no estaban dadas la condiciones, fue una charla normal, donde me contó cómo estaba, que iba a almorzar, y a las 12:10 me envío el último mensaje, no me alcanzó a llamar y me dijo: ‘Ya voy saliendo’”, relató la esposa del coronel Carvajal.