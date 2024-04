Olmedo López advierte en SEMANA que puede prender el ventilador: “Me voy a defender... me ven como el rey Midas, cuando en realidad soy un mensajero”

SEMANA: ¿Es usted responsable de la compra de los carrotanques?

Olmedo López (O. L.): No. El manual de contratación de la entidad contempla claramente que las responsabilidades para el caso de la UNDRG el director no interviene directamente.

SEMANA: ¿Por qué se adquirieron esos carrotanques más costosos de lo normal, que no eran aptos para La Guajira, con logos suyos y del presidente Gustavo Petro?

O. L.: Las especulaciones y el debate político llevan a afirmar mentiras que en el escenario de lo cotidiano terminan siendo una realidad para el ciudadano, pero la verdad es que frente a una emergencia prima la vida y el deber ser de la UNDRG es precisamente ese. Fíjese usted que mientras le respondo este cuestionario los niños de La Guajira se siguen muriendo por falta de agua. Vea los indicadores, aquí la emergencia era llevar agua, fue una orden presidencial, un compromiso que quedó en registro. Se declaró incluso una emergencia, era un tema de Estado. Y se tenía que atender y así lo hicimos. Por ejemplo, mire: el director actual recientemente habló de unos tanques de agua y dijo que estaban rotos, dañados, pero lo que no comentó es que se dañaron porque la Policía pensó que eso tenía droga y los picotearon. De eso hay un acta, el contratista se comprometió a responder, pero prefiero no entrar en detalles porque cosas como esa hacen parte de mi defensa, pero tenga la plena seguridad de que daré las explicaciones necesarias.

SEMANA: Si usted plantea que no fueron su responsabilidad las irregularidades, por lo menos sí tiene responsabilidad por ser, en ese momento, la cabeza de la UNGRD. ¿Ya fue llamado por la Fiscalía para responder?

O. L.: Le insisto, creo que como mínimo es mi derecho saber a qué irregularidad se refiere y así poder defenderme. Si es sobre el tema de los carrotanques, sepa que me defenderé en derecho y en igualdad de condiciones. Mi equipo de abogados cuenta con investigadores y peritos que han logrado desmontar muchos rumores. Frente al tema de la Fiscalía, siempre he manifestado que acudiré a cualquier llamado, mis abogados así lo han manifestado en varios escritos

SEMANA: Justamente usted aparece como el principal responsable de este escándalo. Si, como usted dice, no es el responsable, ¿va a colaborar con la justicia?

O. L.: Me voy a defender.

SEMANA: ¿Buscará un principio de oportunidad?

O. L.: Le reitero, me voy a defender.

SEMANA: ¿Cuénteme de las amenazas en contra suya y de su familia?

O. L.: Terrible, vandalizaron mi casa. La gente cree que tengo caletas. A mí y a mi familia nos persiguen, a mis abogados se les iban a meter 10 personas armadas y eso no es por televisores, iban por información de mi defensa o pensando que había caletas, y lo que realmente había eran los documentos de mis abogados. He pedido garantías, eso sí me preocupa y claro que me asusta, me da miedo que me quieran matar.

SEMANA: ¿Tienen que ver con lo sucedido en la UNGRD?

O. L.: Pero claro, me ven como el rey Midas, cuando en realidad soy un mensajero.

SEMANA: ¿Qué fue lo que paso?

O. L.: Soy un hombre de lucha, idealista y calculador, pasó lo que tenía que pasar. El país hoy ve a La Guajira y eso no pasaba antes, hoy se entiende más su realidad, la gente sabe lo que pasa, eso no se dio en otros gobiernos.

SEMANA: ¿Se atreve a señalar a alguien por eso?

O. L.: De momento, no.

SEMANA: ¿Dónde está? ¿Permanece en Colombia o salió del país?

O. L.: Claro que sí; aquí nací y espero morir en mi país.

SEMANA: ¿Por qué no se le ha visto físicamente?

O. L.: Porque la gente cree que soy el rey Midas, vandalizaron mi casa y a mis abogados se les iban a meter 10 tipos armados a la casa. La desinformación que se ha generado en torno a mí me tiene en una condición de peligro. Pido protección para mí y mi familia

SEMANA: Sus abogados se reunieron con la Fiscalía recientemente, ¿qué buscaban?

O. L.: Defender mis derechos.

SEMANA: El presidente Gustavo Petro y Carlos Carrillo hablan de corrupción y malos manejos en la UNGRD cuando usted estuvo, ¿qué responde?

O. L.: Que el país espera de mí respuestas que he venido dando y lo seguiré haciendo en los escenarios ideales.

SEMANA: ¿Qué tiene que ver el ministro Luis Fernando Velasco en este tema? ¿Por qué dice que Velasco tiene mucho por responder?

O. L.: Espero que él dé las explicaciones que le corresponden.

SEMANA: Se habla de un maletín con 500 millones y un funcionario del ministro Velasco involucrado. ¿Cómo es esta historia? ¿Es cierto que usted tiene un video que comprometería a este funcionario?

O. L.: Yo denuncié formalmente ante la Fiscalía los supuestos hechos que son investigados y creo que tienen reserva. Hay que esperar a ver qué arrojan las investigaciones de estos supuestos actos indecorosos.

SEMANA: La Oficina de Transparencia habla de posibles sobrecostos en la compra de carrotanques en La Guajira. Incluso, por esa razón, lo investigan la Procuraduría y la Contraloría. ¿Por qué las empresas se pusieron de acuerdo para presentar sus ofertas de los carrotanques?

O. L.: Es algo que no sé ni me consta.

SEMANA: ¿Hubo corrupción, se pusieron de acuerdo?

O. L.: Es un tema que aclararemos ante la justicia.

SEMANA: ¿Usted conoce a los dueños de las empresas que ofertaron?

O. L.: No.

SEMANA: ¿Usted sabía que esos carrotanques no se podían mover por la zona rural de la Alta Guajira?

O. L.: Entiendo que existió un plan maestro para atender la emergencia decretada por el Estado. Recuerde: se atienden emergencias.

SEMANA: ¿Siente que defraudó a Petro?

O. L.: Nunca, jamás. He dicho que en nuestro gobierno o del que hice parte no puede haber errores y por eso me fui.

SEMANA: ¿Lo dejaron solo?

O. L.: No me siento solo, estoy al lado de mis amigos, mi familia y mis seres queridos. Siempre he sido un hombre de ideales y eso nos lleva a no tenerles miedo a las tormentas.

SEMANA: ¿El presidente Gustavo Petro sabía de sus contrataciones? ¿Usted se lo comunicaba?

O. L.: Usted es malicioso y podría pensar uno que malintencionado en sus preguntas porque quiere meter al presidente en todo lugar. ¿Cuál es el interés que tienen ustedes de enlodarlo?, se podría preguntar uno. Pero para responderle: no, el presidente no sabe de todas las contrataciones del Estado.

SEMANA: ¿Habló con Petro antes de salir?

O. L.: Sí.

SEMANA: ¿Por qué la UNGRD publicó un comunicado de prensa donde decían que Petro lo sostendría en el cargo y horas después sale?

O. L.: Porque sin mi autorización se publicó, creo que mis malquerientes lo hicieron. Puse la queja y es de conocimiento al interior de la entidad.

SEMANA: ¿Ha buscado a Gustavo Petro para hablar?

O. L.: No.

SEMANA: ¿Cómo llegó al Gobierno? ¿Es cuota de Carlos Trujillo y Clara López?

O. L.: No soy cuota de nadie, llegué por mérito propio. Ustedes especulan y seguro de eso viven, pero seamos serios, yo no necesito quien me lleve ni ser apadrinado de nadie, soy y seré un idealista y así moriré.

SEMANA: ¿Ya denunció a Carlos Carrillo, su sucesor?

O. L.: Creo que es un niñato, y que debe responder por sus afirmaciones malintencionadas; él le hace daño al Estado confundiendo y posando de adalid... el tiempo me dará la razón.

SEMANA: Usted, en un comunicado de prensa, habla de temas personales de Carrillo hacia usted. ¿A qué se refiere?