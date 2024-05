Omar Geles: los poderosos mensajes que el artista enviaba desde su Instagram: “Le pido perdón a todos los amores que desilusioné”

El artista fue un ícono del vallenato colombiano, recordado entre sus seguidores gracias a sus grandes éxitos como El Hombre de Cuatro Rosas, Los Caminos de la Vida, A Blanco y Negro, Me Gusta, Me Gusta y muchos otros de una larga lista de composiciones que llegaron al corazón de muchos colombianos y acompañaron sus alegrías y dolores.

Días antes había hecho un sentido homenaje a su mamá, quien fue la inspiración de muchos de sus éxitos. “Hoy recuerdo cuando yo tenía 5 años ya sabía tocar el acordeón. Pero no me gustaba andar tocándola, entonces ella mientras lavaba ropa me pagaba unos centavos para que yo le tocara así me hacía enamorar más del acordeón ahora que la veo haciendo sus pasteles. Le canto con el alma esta canción que ha inspirado entre muchas más. Lo más hermoso del mundo es tener cerquita a la mamá, quien se identifica conmigo”, escribió hace apenas unos días.

Una semana antes, había hecho una reflexión sobre el amor. “He tenido muchos amores, hoy le pido perdón a todos los que desilusioné y perdón a los que me desilusionaron , solo estoy seguro de 3 cosas: que amar a DIOS de verdad y buscar a toda costa su perdón y su guía es lo mejor que le puede pasar al ser humano y la segunda es que a tu pareja debes tratarla con el mismo amor, con la misma sutileza, con la misma ternura que te gustaría que tratarán a esa persona que te tuvo 6,7,8 o 9 meses dentro de si, tu mamá. Y la tercera es que honrar a padre y madre es sinónimo de vivir con salud, con amor y con abundancia”. Y le había pedido un favor a sus seguidores: “Quiero que me escriban lo que tuvieron la dicha de crecer con sus padres juntos y los que crecieron como yo con padres separados, los leo a todos”.

quiero darte hoy gracias alabanzas por mi familia tan bonita por darme los hijos que me diste la mamá que me diste por darme el papá que me diste los hermanos que me diste los sobrinos que me diste el nieto que ya tengo por esos amigos de mi alma por la música que pones en mente y en mi corazón por mis amados seguidores. Y sobre todo por enseñarme a orar, a amarte a ti sobre todas las cosas, por entregar a JESUCRISTO para que pagara por todos los pecados de quien crea en EL cómo yo lo hago, gracias, gracias por escucharme y cuidarme por perdonarme y nunca dejarme caer”, escribió.