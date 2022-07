Otoniel, La Negra, Escobar y Lehder: cinco grandes secretos de la mafia en Colombia

El libro del periodista Alirio Bustos Valencia, publicado por Planeta, promete revivir algunos de los episodios más sonados de la lucha contra el crimen en Colombia. En este, el reportero judicial narra más de 350 historias inéditas en textos de un párrafo que muestran una visión desconocida de los carteles del narcotráfico, pero también de la implacable persecución de los organismos de seguridad del Estado.

Estos son algunos de los relatos más impactantes.

La fragata de guerra en la que pensaban encerrar a Otoniel

El narcotraficante colombiano Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, escoltado por oficiales de la Policía colombiana en su camino a la extradición a los Estados Unidos, el 4 de mayo de 2022. Foto: Reuters - Foto: via REUTERS

“Me contaba un oficial de la Policía lo estresante que resultó custodiar a Otoniel desde el primer momento de su captura. El propio Gobierno de Estados Unidos advirtió que ninguna cárcel colombiana era confiable e insistió en que el único sitio de donde no escaparía sería del búnker enclavado en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín). Las docenas de derechos de petición y las tutelas para que fuese enviado a una prisión, más interceptaciones telefónicas que advertían sobre un plan para rescatarlo, llevaron al gobierno a no moverlo de esa instalación policial.

Tal era el temor a que Otoniel escapara, fuera envenenado o lo mataran, que altos mandos institucionales propusieron encarcelarlo en una fragata de guerra en altamar e incluso dentro de un submarino. Sin embargo, aunque la idea no fue descartada, concluyeron que era mejor no moverlo de la Dijín, teniendo en cuenta que la base militar de Catam está muy cerca de esas instalaciones, no solo para repeler un potencial ataque aéreo, sino para facilitar su extradición a Estados Unidos”.

El cambiazo con un cadáver que se planeó para “rescatar” a la hermana de Otoniel

Foto: Policía Nacional - Foto: Foto: Policía Nacional

“Las autoridades de Colombia y Estados Unidos descubrieron una estratagema del ‘Clan del Golfo’ para rescatar de la cárcel a Nini Johana Úsuga, alias La Negra, hermana de Otoniel recapturada en marzo de 2021 con fines de extradición. El plan consistía en obtener de un médico un certificado de contagio con coronavirus para lograr que la aislaran y cambiarla por el cadáver de una mujer. Luego, aprovechando los protocolos que ordenaban incinerar de inmediato estos cuerpos, la mujer desaparecería para siempre. Para efectuar el ‘cambiazo’ de La Negra ya había sido seleccionada una mujer muy parecida a ella para asesinarla. Lo mismo pretendía hacer la organización criminal con el galeno que daría el falso dictamen”.

La ‘nana’ de Pablo Escobar

Pablo Emilio Escobar. Narcotraficante colombiano. Ed. 1000, p. 336. ed. 1082. p. 66. Ed. 1053 p. 60 - Foto: A.P.I.

“Una de las mujeres a la que más quiso y respetó Pablo Escobar fue Teresa Vergara, su nana, la mujer que siempre conseguía los mejores plátanos maduros para cocinárselos fritos, como le gustaban al capo. Para agradecer lo que Teresita había hecho por él, Escobar le regaló un carro y le puso conductor propio para que asistiera a sus terapias diarias contra el cáncer, enfermedad que terminó con su vida”.

La generosidad de Lehder y el mexicano

Carlos Lehder fue el único de los líderes del cartel de Medellín que fue capturado vivo cuando este estaba operando. - Foto: Patricia Rincón- Semana

“Tras el terremoto que el Jueves Santo de 1983 sacudió a Popayán, El Mexicano llegó hasta la capital del Cauca con cinco millones de pesos en billetes de 500 que le cabían en una alforja grande. Los repartió en una calle de la ciudad, donde se agolparon decenas de ciudadanos a quienes les dio un billete a cada uno. El dinero se acabó muy pronto. A prudente distancia se veía una camioneta tipo van de la Policía, que lo escoltó todo el tiempo y luego lo llevó al aeropuerto, donde lo esperaba su moderno avión ejecutivo con capacidad para ocho pasajeros. Hizo la donación a nombre del criadero de caballos Chihuahua, que levantó en su natal Pacho. Por esos mismos días, Carlos Lehder también apareció en las calles de la capital caucana y llevó cientos de mercados y repartió dólares por manotadas”.

Sobre el doble de Will Smith

Will Smith asiste a la Fiesta de los Óscar de la Feria de Vanity 2022 organizada por Radhika Jones en el Centro de Artes Interpretativas Wallis Annenberg el 27 de marzo de 2022 en Beverly Hills, California. - Foto: Getty Images

“Uno de los principales dobles del famoso actor de Hollywood Will Smith es un otrora traqueto y pistolero colombiano con un largo historial criminal, por el cual fue condenado a veinte años de prisión, donde sufrió una transformación gracias a la Biblia y a las películas de Bruce Lee. El guajiro Gueber Raúl Ariza Guerrero, quien llegó incluso a extorsionar a poderosos capos de la mafia costeña, ha participado en más de cincuenta producciones al lado de connotadas estrellas, como Penélope Cruz y Ben Affleck”.