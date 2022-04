SEMANA consultó a abogados penalistas sobre esta propuesta que hizo el candidato presidencial del Pacto Histórico. Aseguran que eso no garantiza nada en materia judicial.

“Pacto ante notaría de no expropiación no tiene validez jurídica”: analistas sobre propuesta de Petro

Verdadero revuelo genera en todo el país Gustavo Petro cada vez que propone, o supone, la idea de expropiar, aunque él insiste en que no se ha referido a ese tema realmente. Por esa razón, este lunes 18 de abril, acompañado de su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, Gustavo Petro buscaría firmar un acuerdo de no expropiación, en caso de ganar las elecciones. Para ello, asegura lo hará ante la notaría 17 de Bogotá, que está ubicada en la carrera 10 n.° 16-22 sur.

Miembros de su campaña han escrito y se han referido a este tema. Por ejemplo, Armando Benedetti escribió hace días en su cuenta de Twitter: “Con el cuento chino de la expropiación algunos colombianos se alejan del futuro que les deben. ¡Nadie va a expropiar a nadie! Déjense de pendejadas”.

SEMANA consultó al abogado Hollman Ibáñez sobre esta propuesta de Petro de firmar dicho compromiso ante un notario y explica que, contrario a lo que se pueda creer, no tiene fuerza vinculante y es un “saludo a la bandera”.

“Es simplemente un acto político pero que legalmente no lo vincula a nada. Recordemos que otros países han hecho lo mismo. Legalmente no tiene esa fuerza. Recordemos que los notarios solo dan fe de lo que se le va a decir a la notaría. El notario solo certifica que esa persona fue e hizo la declaración pero no puede obligarse a nada ni lo vincula de manera formal y eso debe quedar claro ante la opinión pública porque se hace creer que sí tiene validez”, dice Ibáñez en diálogo con SEMANA.

Petro ha estado en el “ojo del huracán” por usar el término democratizar. De hecho, hace varias semanas, durante la presentación de Márquez como su fórmula vicepresidencial, se refirió a la controversia suscitada por emplear el término democratización. “Hoy somos la primera fuerza política del país. Hoy hay una inmensa responsabilidad que recae sobre nuestra espalda. La responsabilidad de llevar a Colombia a un buen puerto. A un puerto de aguas calmas, pero diferente al que ha tenido hasta ahora. A un puerto que significa democracia, que significa democratización. Nunca entendí porque esa palabra pudiera espantar a tantos. La democracia es el objetivo, la paz es el objetivo”, aseguró.

En el marco de la presentación de Márquez, Petro se refirió así al término “democratizar” y señaló que en su gobierno creará el Ministerio de la Igualdad, con sede en Medellín, y liderado por su compañera política si se consolida su triunfo en las urnas. También dijo que trabajará por la igualdad de la mujer, por incluir a territorios excluidos, por las comunidades afro. Ese será, según explicó Petro, el trabajo de Márquez si llegan a la Casa de Nariño. Finalmente, Petro dijo que Francia Márquez, sola, puede obtener más votos que el candidato Federico Gutiérrez. Posterior a ello sonrió en respuesta a una pregunta de una periodista.

Varios candidatos opuestos a Petro han señalado que utilizar el término democratizar es una manera disimulada de decir expropiar. Uno de los mayores temores de los colombianos a la hora de asistir a las urnas es que Colombia “se convierta en Venezuela”, una opción que sectores de centroderecha han asociado con Gustavo Petro, por la cercanía que en su momento tuvo con Hugo Chávez, fallecido expresidente de Venezuela.

Estos temores han sido alimentados por algunas de las propuestas del propio Petro, como la que busca reformar el sistema de pensiones para poder tomar los ahorros individuales en pensiones de los ciudadanos para poder financiar buena parte de los programas sociales que busca implementar en caso de llegar a la Presidencia, algo que fue calificado por sus críticos como una forma de “expropiar”.