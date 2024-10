Padre de niño atropellado por camioneta de alta gama publicó doloroso relato pidiendo justicia: “Supuestamente estaba rezando”

“Pido que las autoridades avancen con celeridad, transparencia, para el caso de mi hijo y, sobre todo, que haya justicia. El pasado 15 de octubre, a las 3 de la tarde, cuando me disponía a recoger a mi hijo en el colegio José Joaquín Casas, salgo con la abuela, lo recojo, nos comemos un helado y nos disponemos a cruzar la calle. En ese momento, había una camioneta de alta gama, una BMW, estacionada al lado derecho de la vía (de la séptima); me informan los testigos que estaba hace más de 20 minutos estacionada allí”, dijo el padre del menor de nueve años.

“Esto es una tragedia que enluta a toda mi familia. Nos indigna profundamente la insensibilidad y la falta de solidaridad cristiana por parte de esta señora, Habsleydi Díaz Barraza, quien venía manejando el vehículo de placas NPV165. Hasta el día de hoy, tenemos razón de ella, donde nos informa que, supuestamente, estaba estacionada rezando el rosario , y hay testigos que [dicen que] no paraba de hablar por teléfono y que salía y entraba del vehículo, que me parece un acto de cinismo tratar de ocultar esto”, explicó Camargo.

“Esto no se trata de dinero, esto se trata de solidaridad con nuestra familia, ante esta difícil situación. Quiero hacer esta justicia pública porque quiero que no se sigan presentando estos hechos; porque no pasa nada cuando hay un accidente de tránsito, cuando se vulneran normas de tránsito como esta, del prohibido parquear, donde ella estaba parqueada hace más de 20 minutos y arranca superando los límites de velocidad, sin entender el por qué. No creemos que sea una falla técnica de esta camioneta y solamente exigimos justicia en este caso, justicia ante la memoria de mi hijo”, concluyó Juan Sebastián Camargo.