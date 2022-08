Padres de familia hacen escandalosas denuncias de abuso sexual, en reconocido club de fútbol femenino de Bogotá

Un nuevo escándalo de marca mayor que compromete actos de abuso y acoso sexual contra menores de edad mujeres, jugadoras de fútbol afiliadas al Club Deportivo Besser en donde, según varios de los padres de familia, “sus propietarios, los señores Pedro Ignacio Rodríguez Rodríguez y Sebastián Esteban Rodríguez Pachón (este último, entrenador), han tornado a esta escuela de fútbol femenino en un escenario de abuso y acoso sexual a menores de edad. Sebastián Rodríguez ha sido denunciado por todos nosotros debido a que, aprovechándose de su posición de poder sobre nuestras hijas menores de edad, ha incurrido en múltiples prácticas sexuales abusivas con ellas”.

No se trata de un asunto nuevo, los padres de familia de las menores de edad ya habían hecho públicas las denuncias, pero la revictimización implícita que llevan este tipo de aberrantes casos, la prácticamente nula acción de las autoridades investigativas, la apertura de procesos que no avanzan en la Fiscalía, generaron que estas cuatro familias, como un grito desesperado, enviaran una carta directamente a la nueva ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, para denunciar los hechos.

Señala la contundente y preocupante denuncia que ya está en poder del ministerio que, además de Sebastián Esteban Rodríguez, su padre, “Pedro Rodríguez, padre de Sebastián y propietario del club, también denunciado, está al tanto de esto y, lejos de tomar acciones para evitarlo, ha demostrado un total desprecio por los derechos de las niñas y adolescentes que entrenan allí y se ha dedicado a encubrir a su hijo, perpetuando la violación de los derechos de aquellas”.

Una monstruosidad

La situación es delicada, preocupante, una monstruosidad, teniendo claro que se trata de menores de edad. Aunque los padres con la prudencia que se requiere en estos casos no ahondan mucho en los hechos de los que han sido víctimas sus hijas, una corta descripción deja clara la preocupante situación.

“Los abusos, vejámenes y humillaciones a las que han sido sometidas nuestras hijas son inconcebibles y por respeto a ellas no haremos alusión expresa a ello. No obstante, debemos manifestar que, entre sus actos, se encuentra el manoseo indebido, el envío de fotografías suyas de sus órganos genitales a niñas y adolescentes, la solicitud de fotografías de contenido pornográfico, el acoso y las amenazas, el sostenimiento de relaciones sexuales y actos de manipulación y de subyugación psicológica”, dice la carta.

Pese al tono respetuoso de la carta, los familiares de las cuatro menores que se reunieron en esta lucha, que también está en los tribunales, no dudan en calificar al señor Sebastián Esteban Rodríguez, como un “depredador sexual”, que “se aprovecha de su posición de poder y jerarquía en el club para abusar sexualmente de menores de edad. Es tan sencillo como que, al ser el entrenador y uno de los dueños del club, decide quién juega y quién no, en qué posiciones del campo, cuáles días y en qué torneos, entre otros de completa vitalidad para estas mujeres jóvenes. Estos asuntos no son menores si tenemos en cuenta que las miembros de este club viven por el futbol, sueñan con él y lo conciben como su pasado, presente y futuro”.

En realidad, los hechos que ocurrieron hace ya un tiempo, llegan al despacho de la ministra como un grito desesperado, en el que señalan que “no podemos quedarnos callados ante estos abusos que nuestras hijas sufrieron y que, de no hacer nada, es claro que más niñas y familias padecerán en un futuro. En estos momentos, guardar silencio es ser cómplices de esos delincuentes”, con una agravante, aseguran en la misiva que hay más menores que estarían en la misma situación.

Impunidad

El llamado que busca que se cierre el Club Deportivo Besser, también está esperando que la justicia actúe, y que no sea la impunidad o el silencio el que reine, como ha ocurrido con otros casos de acoso a las jugadoras que se han convertido en letra muerta. Cuentan que Sebastián Esteban Rodríguez Pachón, quien funge como entrenador, ya tienen cuatro denuncias ante la Fiscalía que no han pasado de indagaciones preliminares. La palabra que piden que se cumpla es una sola: justicia.

Este no es un tema nuevo, ha pasado incluso a en la Selección Colombiana de Fútbol femenino, aun se recuerdan las denuncias hechas por las jóvenes que dijeron haber sido víctimas de abusos e irregularidades cuando vistieron la camiseta de la Tricolor.

Todo comenzó cuando las jugadoras Isabella Echeverri y Melissa Ortiz, que integraron la Selección Colombia Femenina de Mayores usaron sus redes sociales para exponer los abusos que sufrieron durante concentraciones y torneos en los que participaron.

Luego se conoció la existencia de varias denuncias penales de jugadoras de la Selección sub 17 que afirman que fueron víctimas de acoso sexual por parte del técnico Didier Luna y el preparador físico Sigifredo Alonso. Este caso también quedó en el aire.