Petro acusó a Andrés Pastrana de ser aliado del expresidente de Honduras, pedido en extradición por narcotráfico

El expresidente Andrés Pastrana es firme en su respaldo a David Barguil, candidato oficial del Partido Conservador y competidor por la candidatura única en el Equipo por Colombia. Considera que el senador está “revitalizando” la colectividad con la que él llegó al poder en 1998 y las publicaciones en sus redes sociales casi siempre atacan a Gustavo Petro, líder en la intención de voto según varias encuestas.

Desde hace algunos días, Pastrana acusa a Petro de generar dudas en torno a la transparencia de las próximas elecciones por su cercanía con la compañía Indra, dueña del software que se utilizará en la contienda. Más recientemente, comenzaron los trinos que lo asocian con el narcotráfico.

“Petro: me hice a pesar de que su jefe Pablo Escobar me secuestró y luego sus amigos del narcotráfico me robaron las elecciones y tuve que reelegirme”, publicó a principios de febrero.

Luego, los ataques continuaron contra Iván Cepeda, senador y candidato a la misma corporación por la lista cerrada del Pacto Histórico. “Iván Cepeda, jinete del caballo de Troya del narcotráfico”, aseveró.

Este jueves en la mañana, el expresidente volvió a trinar contra Petro en la misma línea de sus ataques contra el senador del Polo Democrático.

“El caballo de Troya del narcotráfico en las elecciones en Colombia es Gustavo Petro. Su jinete es Iván Cepeda”, señaló.

Esta vez, el candidato a la Presidencia le respondió acusándolo de calumniarlo y prometiendo hacer más por el narcotráfico de lo que el conservador hizo en su Presidencia.

Amigo Pastrana, ya le dijeron que el caballo de Troya no tiene jinete. Y deje de calumniar. El extremismo que usted representa bien podría proponer cosas al país en vez de calumniar a su contradictor.



El narcotráfico retrocederá en mi gobierno mientras usted lo hizo avanzar. https://t.co/crvXfB9pZe — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 17, 2022

“Amigo Pastrana, ya le dijeron que el caballo de Troya no tiene jinete. Y deje de calumniar. El extremismo que usted representa bien podría proponer cosas al país en vez de calumniar a su contradictor. El narcotráfico retrocederá en mi gobierno mientras usted lo hizo avanzar”, trinó. Pero ahí no terminó su respuesta al expresidente.

Posteriormente, Petro publicó una fotografía de Álvaro Uribe Vélez junto a Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras. La reunión se sostuvo en 2017 y ambos líderes se tomaban de la mano con sonrisas en sus rostros. El detalle es que el ahora exmandatario del país centroamericano es pedido en extradición por Estados Unidos en medio de su responsabilidad en el delito de narcotráfico.

“Los aliados de Andrés Pastrana: uno de estos dos expresidentes ya fue extraditado por narcotráfico”, aseveró Petro.

Mientras sí es cercano a Uribe, Pastrana nunca ha sido asociado con Hernández, quien pertenecía al Partido Nacional de Honduras, de ala conservadora. En su fuerte oposición a la izquierda extrema latinoamericana, por otro lado, el expresidente sí se pronunció sobre la entonces candidata Xiomara Castro, quien ahora es mandataria del país centroamericano.

El Foro de Sao Paulo busca apoderarse de #Honduras a través de su candidata, @XiomaraCastroZ, para hacer de ese país otra #Venezuela. Los demócratas de América debemos estar alertas. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) November 17, 2021

“El Foro de Sao Paulo busca apoderarse de Honduras a través de su candidata, Xiomara Castro, para hacer de ese país otra Venezuela. Los demócratas de América debemos estar alertas”, aseveró, el 16 de noviembre de 2021.

En esas elecciones, sin embargo, Pastrana sí envió un guiño hacia Nasry Asfura, del oficialismo. Pertenece al Partido Nacional de Honduras, tal como Hernández.

La mayoría de encuestas de boca de urna dan como ganador al candidato @titoasfura . Pronto se darán a conocer los resultados oficiales.Felicitaciones al pueblo hondureño por acudir masivamente y en paz a las urnas para defender su democracia. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) November 29, 2021

“La mayoría de encuestas de boca de urna dan como ganador al candidato Nasry Asfura. Pronto se darán a conocer los resultados oficiales. Felicitaciones al pueblo hondureño por acudir masivamente y en paz a las urnas para defender su democracia”, publicó en su momento.

Aún no hay respuesta de Pastrana frente a las acusaciones de Petro, pero lo que sí se sabe es que el expresidente no guarda sus reparos frente al puntero de las encuestas. Especialmente, en torno a sus reuniones con la empresa Indra en territorio español. Entre las que causan más suspicacia se destaca el encuentro con Pedro Sánchez, que, al ser una compañía mixta, tendría cierta autoridad sobre las decisiones de la misma.