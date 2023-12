Petro defendió a Francia Márquez por solicitar crédito de más de $900 millones al FNA: “No comprenden cómo una persona de color negro en su piel pueda ser vicepresidenta”

Este anuncio, como era de esperarse, provocó todo tipo de comentarios y cuestionamientos en contra de la líder medioambiental. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro la defendió rápidamente y enfatizó en que todavía hay mucha gente que no ha aceptado que su vicepresidenta es una persona afrodescendiente.

“Esto es lo que quisieran ciertos sectores de la sociedad que hicieran las vicepresidentes. Eso no lo hacemos nosotros. Como congresista, en algún momento, tomé un crédito del Fondo Nacional del Ahorro y compré mi primer apartamento”, manifestó inicialmente.

Luego, sentenció: “Quisieron embargar mi casa y embargaron mis ingresos. Me enorgullece decir que compré mi casa a crédito y no robando. El ataque a Francia por recibir un crédito tiene que ver con que no comprenden como una persona, de color negro en su piel, pueda ser vicepresidenta de la República, y obtener un crédito”.