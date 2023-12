Alejandro Gaviria, quien ha acertado en predicciones sobre Petro, lanzó una nueva. ¿Qué le pasará al Gobierno?

El exministro de Salud y Educación Alejandro Gaviria es conocido por acertar en sus predicciones políticas. En la pasada campaña presidencial, cuando fue precandidato por la Coalición Centro Esperanza, dijo que el Gobierno Petro iba a afrontar una tormenta. Su apuesta se cumplió casi al pie de la letra. En el 2022, antes de que Petro ganara las elecciones e incluso lo nombrara ministro de Educación, Gaviria dijo: “El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar, pasan seis u ocho meses y no pasa mucho, se le desbarata el Gobierno. Petro comienza a tuitear como loco y básicamente, ese es el conflicto que se crea de manera permanente y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada. Yo dije hace poco que me daba más miedo la inacción que la acción en un Gobierno de Petro”.