Petro defiende la terna para fiscal general y llama a marchas, tras violencia del 8 de febrero: “Este gobierno dará garantías”

“Este gobierno ha presentado una terna de mujeres decentes y capaces de acabar la impunidad. No hay razón alguna para no elegir entre ellas”, afirmó Petro a través de un comunicado publicado en su cuenta de X .

El presidente aseguró que sus ternadas provocaron un “terremoto” en la Corte Suprema, a la que sigue cuestionando por no elegir a ninguna de las opciones, que no alcanzó los 16 votos que exige el reglamento para ser la nueva jefa del ente investigador para el período 2024-2028.

“Sé del terremoto que causa el que la Corte Suprema tenga ante sí una terna de mujeres decentes. Saben ellos que no he abogado por ninguna y que ninguna me conoce personalmente o ha estado conmigo en actividades, ni en mi vida personal, ni en mi vida política”, dijo.