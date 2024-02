Presidente Gustavo Petro sorprende con versión sobre ataque a la Corte Suprema: “No hubo magistrados heridos y no hubo secuestro”

Pese a los momentos de angustia que vivieron por varias horas los magistrados de la Corte Suprema, sitiados por un grupo de manifestantes que bloquearon los puntos de acceso del Palacio de Justicia, en una especie de “presión” para la elección de nuevo fiscal general, el presidente Gustavo Petro lanzó una sorpresiva versión de los hechos.

Desde Cartagena, en donde participó de la cumbre de gobernadores, el mandatario colombiano de manera directa aseguró que los magistrados no fueron secuestrados, ni resultaron heridos en medio de la manifestación.

Petro fue más allá e indicó que fueron los propios magistrados los que le indicaron a la Policía Nacional que no querían salir del recinto, argumentando que querían seguir trabajando.

“No hubo ningún magistrado herido, no hubo ningún magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro; siempre pudieron salir y entrar como quisieran. Es más, no salieron porque ellos le dijeron al general de la Policía que no querían salir, sino que iban a trabajar más hasta la hora en que salieron”, sostuvo Petro.

Presidente Gustavo Petro, marchas en la Corte Suprema de Justicia | Foto: Revista Semana

Y avanzó en su relato desde la capital de Bolívar: “Pero en la opinión pública había otra historia, otra realidad. ¿Cuál era la realidad esta? ¿Por qué medios de comunicación y dirigentes políticos cogieron esta información y la volvieron noticia real?”.

“Un concejal de Bogotá me increpó diciendo que cómo yo dejaba que secuestraran a los magistrados, o que había convocado la marcha, y que el producto de eso era que los magistrados habían tenido que salir por helicóptero. Yo salí caminando del Palacio de Nariño, no había helicóptero, ni siquiera los de la Presidencia, no había necesidad”, insistió.

Marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro, elección de fiscal. Fecode, plaza de Bolívar. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

También detalló: “El general de la Policía llegó caminando y entró al Palacio de Justicia y habló con los magistrados, que le dijeron, además, ‘no, no hay necesidad’. Porque yo di la orden de desplegar la zona, ellos dijeron que no, no había necesidad. Los magistrados salieron en sus carros. ¿De dónde salió esta fantasía noticiosa, esta construcción de una realidad que no era la realidad? ¿Cómo la prensa se pone al servicio de esto? Aquí pudo haber muertos de verdad, como sucedió con lo de los conjuntos de edificios”.

“Pero no solamente eso, sino la búsqueda de un objetivo político que no es tratar de equiparar al presidente de la República, porque fue del M-19, con unos hechos de 1985 que, entre otras, empiezan a parecer una realidad terrible, pero no voy a hablar de eso, que no se trata de esta reunión; ese fue el primer objetivo”, aseguró Petro.

Marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro, elección de fiscal. Fecode, plaza de Bolívar. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

En su exposición de los hechos añadió: “Entonces un Petro Trump mandó las hordas a tomarse las instituciones porque no le hacen caso, como si yo fuese Trump... Yo soy lo contrario de Trump. En cambio, sí los que hacen esto son amigos de Trump, lo tengo que decir; pero hay un objetivo detrás del objetivo, es que no se escoja, como ordena la Constitución, [un] fiscal”.

“¿Por qué? Porque piensan que una fiscal decente acaba la impunidad y ellos son los protagonistas que se benefician con la impunidad y construyeron esta historia falsa para tapar el hecho que decenas de miles de colombianos y colombianas salieron a las calles a pedir que haya una justicia transparente, que las instituciones sean transparentes, que las instituciones no se pongan al servicio del crimen; entonces estamos ante una paradoja”, anotó.

Bogotá. 7 de febrero de 2024. Diferentes organizaciones gremiales y sindicales se reunieron frente a la Corte Constitucional para exigir la elección de la fiscal y en apoyo al gobierno de Gustavo Petro. (Colprensa - Lina Gasca) | Foto: Lina Gasca

Aseguró ante los gobernadores: “Aquí todos somos de grupos políticos diferentes, de derechas, de izquierdas, de todo un arcoíris, pero no debería ser un acuerdo nacional que las instituciones no se pongan al servicio del crimen. No debería ser legítima una cualesquiera que sea si es pacífica, que pida y diga que quiere instituciones democráticas porque hay un sector de la prensa irradiando la mentira solo con el fin que se mantenga la impunidad”.

Expresó: “Porque se cobija el narcotráfico, porque se cobija la ligación del narcotráfico con el genocidio del pueblo colombiano, porque se le encubre la ligación del narcotráfico con el poder político en Colombia y el económico, y entonces se volvió revolucionario, subversivo, bolchevique, comunista y no sé qué más”.