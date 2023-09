‘Pizzarito’: Carlos Andrés Mendoza es reconocido como hijo del asesinado excomandante del M-19 Carlos Pizarro

“Creo que llegó el momento de que la gente sepa que en realidad existe un hijo de Carlos Pizarro y que ese hijo soy yo, quiero llevar en alto el nombre de mi papá siempre, para mí es mi ídolo y eso no lo va a cambiar nadie”, apuntó Carlos en diálogo con el programa 10 AM Hoy por Hoy , de Caracol Radio, dirigido por la periodista Vanessa de la Torre.

“Desde el primer momento que yo tenía uso de razón, mi mamá nunca me lo negó, antes fue algo muy lindo porque presento a mi familia, siempre me decían: ‘Pizarrito, te ves muy parecido. ¡Ponte el sombrero!’, siempre fue algo muy especial para mí, de hecho ”, relató ante los micrófonos de Caracol Radio.

El hijo de Carlos Pizarro Leongómez reveló en ese momento que, a pesar de que siempre supo quién era su padre, no quiso salir a la luz pública en todo este tiempo por decisión propia.

“Nunca quise salir a la luz pública por respeto, porque sentía que no estaba preparado, que de pronto no era el momento, que me podría traer problemas a futuro”, manifestó.