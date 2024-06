Plantón de la reserva activa contra convenio que habilita al Hospital Militar para atender a más de 1.000 ex-Farc

Mayor de la reserva activa Jorge Castillo: “Queremos que nos respeten como veteranos, que cancelen ese decreto, esa resolución por parte del Ministerio de Defensa y que únicamente les pidan perdón a las víctimas, porque es que los victimarios no pueden estar en el Congreso de la República, los victimarios no pueden estar siendo atendidos en el Hospital de los Héroes, los victimarios tienen que estar en las cárceles con cadenas perpetuas, con cadena de muerte a los terroristas. Eso es lo que buscamos nosotros los veteranos, que respeten a nuestras familias”.

Sargento de la reserva activa Melba Ramírez: “Estamos rechazando la medida del acuerdo 056, porque nos están revictimizando. Y según los acuerdos de paz con la Farc, no repetición y no revictimización. Entonces también va con nosotros. El Hospital Militar no tiene la capacidad para ingresar 1.800 afirmantes de paz y tampoco para recibir 1.000 niños palestinos. No tenemos la capacidad. Ese Hospital Militar históricamente fue para eso, para los militares, porque tenemos condiciones de salud muy diferentes a las del resto de población. No es para el público. No podemos dejar que ese templo de la salud, que lleva más de 100 años al servicio de las Fuerzas Militares, sea violado con terroristas dentro de él y firmantes de paz”.