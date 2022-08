Polémica: ciudadanos golpean y desnudan a presuntos ladrones en Bogotá

Este martes se presentó un hecho de justicia por mano propia en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, cuando un grupo de ciudadanos obligó a un par de ladrones a desnudarse, al tiempo que los golpeaban.

En un video que circula en las redes sociales se escucha que los sujetos reciben todo tipo de insultos y maltrato físico por parte de un grupo de ciudadanos.

El hecho fue criticado por la concejal de la capital en su cuenta de Twitter, quien lamentó que existan casos de hurto, pero pidió que no haya justicia por mano propia.

“A todos nos duele, nos molesta que nos roben. Pero no hay ninguna justificación para hacer lo que hicieron algunos vecinos de Usme con estos hombres que robaron un taller de ornamentación. Los golpearon y desnudaron. No y no a la justicia por mano propia”, dijo la cabildante.

De acuerdo con la Policía Nacional, los sujetos fueron puestos en libertad horas más tarde, pues entre el grupo de personas no hubo quien pusiera la denuncia en la estación.

En ese sentido, la institución hizo el llamado a la comunidad a llevar a cabo estas diligencias, puesto que así generan antecedentes a quienes cometan delitos, y de esta manera se puedan ver inmersos en conductas punibles.

Otros casos similares en el país

Un nuevo crimen tiene conmocionados a los habitantes de Medellín: un joven de 17 años fue agredido con un arma blanca y sus familiares intentaron tomar justicia por mano propia. En medio de la alteración del orden público, el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía tuvo que intervenir para frenar la asonada contra los delincuentes.

El adolescente fue identificado como John Alexánder Montoya Serna, quien estaba esperando a su novia en unas escaleras del barrio Santo Domingo –en inmediaciones a la institución educativa-– cuando fue atacado con un machete por tres hombres.

Al parecer, el enfrentamiento habría sido producto de un ajuste de cuentas entre los protagonistas que data de varios meses atrás.

Una vez los ilegales dejaron al hombre tendido sobre el suelo en críticas condiciones de salud, huyeron de la zona. En ese momento, la víctima fue trasladada a un centro asistencial de Medellín con signos vitales. Sin embargo, los médicos no pudieron salvarle la vida por la gravedad de las heridas.

Las personas que observaron el enfrentamiento le cerraron el paso a una de las personas que le lanzó las puñaladas a Montoya Serna. Cuando la familia del adolescente se enteró, trató de herirlo por la muerte violenta de su allegado. El cuadrante de la Policía evitó otra tragedia, porque estaban decididos a multiplicar el crimen.

En imágenes registradas en redes sociales se observa la alteración de la comunidad mientras les reprochan a las autoridades la protección que le dieron a uno de los tres sujetos señalados del asesinato ocurrido a plena luz del día, mientras los alumnos del colegio empezaban a salir de las aulas.

El comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Aníbal Villamizar, detalló que las personas que querían lesionar al agresor también se abalanzaron sobre los miembros de la Fuerza Pública porque les bloquearon las intenciones que tenían.

“Los familiares querían tomar justicia por sus propias manos, pero los cuadrantes ya tenían conocimiento de quién había sido el agresor, donde se emprende una búsqueda del mismo. Se logra ubicar, pero la multitud que estaba buscando al agresor era significante, donde tenemos que intervenir con el Esmad, sin ninguna novedad”, afirmó el comandante.

Finalmente, el hombre capturado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales donde deberá responder por los delitos de homicidio y porte de armas blancas. Mientras tanto, avanzan en la localización de las otras personas que podrían estar implicadas en este crimen.