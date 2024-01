Polémica en Santa Marta por construcción de megabiblioteca: denuncian que no tiene libros y es “deplorable”

“Ustedes se han dado cuenta el estado en que se encuentra la biblioteca. No se puede operar, no puede estar abierta al público. A más tardar mañana el doctor Luis Felipe puede tomar la decisión de cerrarla. (…). Además de los riesgos, no hay nada que ofrecer en esta Megabiblioteca. No cuenta con la implementación de la Inteligencia Artificial. Santa Marta esperó siete años a que funcionara una Megabiblioteca que costó 37 mil millones de pesos, hoy los samarios se dieron cuenta qué hay detrás esta fachada”, afirmó.