Polémica por cambio de estrategia en las Fuerzas Militares. Estas serían las consecuencias de suprimir tareas conjuntas

Las fuerzas de tarea conjuntas y los comandos específicos se diluyeron para que sus integrantes sean liderados por los comandantes de cada una de las instituciones . Lo mismo pasará con los comandos conjuntos, quienes ya no tendrán entre sus funciones la ejecución de operaciones, sino el planeamiento de ellas.

“Los comandantes de fuerza –Ejército, Armada y Fuerza Aérea- retoman el mando de las tropas. No se afectará la sinergia de las operaciones conjuntas. No se afectará la inteligencia conjunta, se fortalece. Las Fuerzas Militares no se debilitan. Se llevará mayor poder de combate donde se necesita”, indicó la institución a SEMANA.