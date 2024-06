Policía activo habría golpeado a su pareja, allegados de la víctima hacen una denuncia postmortem, por maltrato intrafamiliar

Las calles de Bogotá están custodiadas por un uniformado que hace 4 años golpeó brutalmente a unos jóvenes en un CAI. SEMANA dejó en evidencia en septiembre de 2023 que mentía descaradamente a un juez para desviar una investigación sobre ataque a servidor público. Ha tenido orden de captura por un presunto caso de acceso carnal violento, que se habría registrado en 2022. Recibe atención para el manejo de la ira descontrolada, pero al parecer eso no evitó que golpeara a su pareja, la misma que hace 11 meses fue encontrada por él sin signos vitales.

El protagonista del perfil descrito es el subintendente Jeison Andrés Chipantasig García, asignado a la seguridad de Transmilenio. Precisamente, mientras realizaba labores de control en el sistema de transporte se conoció la denuncia de una joven que aseguró que el uniformado cometió delitos sexuales contra ella, lo que le dio orden de captura, debido a que no se presentó a la audiencia de imputación de cargos. Cuando fue conducido por obligación, no aceptó cargos y hoy en día se defiende en libertad, trabajando como policía, pues el juez no consideró que fuera un peligro para la sociedad.