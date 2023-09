Procuraduría abrió indagación por “presuntos hechos de corrupción” denunciados por el exviceministro de Defensa Ricardo Díaz a SEMANA

R.D.: Vicky, él dijo que por parte de la primera dama había un interés en que esas aeronaves se compraran. Eso me pareció muy extraño porque no es función de la primera dama estar intercediendo por contratistas. Además, es una actividad netamente militar que corresponde a la parte técnica de la Fuerza Aérea. Pero el coronel sí fue muy claro en decir que había interés de la primera dama de que se compraran esos helicópteros.

R.D.: Después de mi nombramiento como viceministro, empezaron a aparecer amistades a las cuales no estábamos acostumbrados, porque somos de pocos amigos. En alguna ocasión la invitaron a un almuerzo.

R.D.: La citaron en el apartamento de Ángela Benedetti. A esa reunión iban a asistir Camilo Benedetti, Camilo Torres Méndez y (Carlos) Alberto Dada Barguil, exesposo de la señora Benedetti. Mi esposa no llegó a tiempo y hubo una molestia en las personas que asistían a esa actividad. En esa reunión determinaron que debían desprestigiar mi nombre y decir que me habían entregado 4.000 millones de pesos por la compra de las baterías antiaéreas Barak, de origen israelí.

La Fiscalía

El tema ha sido tan escandaloso que incluso la Fiscalía General de la Nación también decidió abrir investigación, con el fin de corroborar, mediante los actos de investigación correspondientes, la información divulgada, y determinar si se configuraron o no delitos y quiénes serían sus autores y partícipes.

Contó que le ofrecieron plata a cambio de interceder en el contrato. “Sí, a mí me ofrecieron... Me ofrecieron 700 millones de pesos para que la decisión fuera adquirir esas tres aeronaves. Me los ofreció un grupo de personas a través de un oficial retirado del Ejército”, agregó.