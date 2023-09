Urgente: Fiscalía llama a declarar al general (r) Ricardo Diaz, exviceministro del Gobierno Petro, por las graves denuncias que hizo en la portada de Semana

“El ex viceministro de Defensa, General (r) Ricardo Díaz, puso en conocimiento de la opinión pública posibles actos de corrupción en el ministerio en el cual trabajaba, la Fiscalía, de oficio, abrió una noticia criminal a efectos de corroborar, mediante los actos de investigación correspondientes, la información divulgada, y determinar si se configuraron o no delitos y quiénes serían sus autores y partícipes”, señaló la entidad.

En la entrevista, el general (r) Díaz había hecho revelaciones sobre el supuesto interés que tendría la primera dama en unos contratos en esa entidad. “Me retiré por solicitud del señor ministro Iván Velásquez (...) Me retiraron”, dijo.

Aseguró que salió del Gobierno “desilusionado”. Y fue enfático en decir que encontró “permisividad” frente a la corrupción en esa cartera. Uno de los hechos que narró tenía que ver con unos helicópteros que serían soporte logístico para el transporte del presidente. Se trataba del “reemplazo de la flota de helicópteros UH-1N, que tienen unos 60 años de uso. Me hablaron de tres helicópteros que había ofrecido un país amigo y que podrían servir para la Fuerza Aérea. Desde el principio se empezaron a presentar presiones”.

Contó que le ofrecieron plata a cambio de interceder en el contrato. “Sí, a mí me ofrecieron... Me ofrecieron 700 millones de pesos para que la decisión fuera adquirir esas tres aeronaves. Me los ofreció un grupo de personas a través de un oficial retirado del Ejército”, agregó.