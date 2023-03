Confidenciales Ángela Benedetti explica por qué duró 20 días en la Contraloría: “Estoy agradecida con el contralor, pero preferí la independencia”

Ángela Benedetti, la exembajadora de Colombia en Panamá, recibió una llamada telefónica del contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, a comienzos de enero de 2023. Al otro lado del teléfono, el jefe del organismo fiscal le dijo que si quería trabajar a su lado. La exdiplomática, abogada, política y especialista en derecho constitucional, no dudó en responder que sí.

El 30 de enero de 2023, Benedetti fue nombrada asesora nivel 02 del despacho del Contralor. Sin embargo, 5 días después, ella desistió del trabajo y le hizo saber al jefe del organismo fiscal que renunciaría. Su carta la firmó el 17 de febrero y se hizo efectiva el 20.

¿Por qué duró tan poco tiempo Benedetti en el cargo? Ella argumentó en su carta de renuncia que “asuntos personales motivan esta decisión que me impiden acompañarlo, como era mi propósito, en la notable gestión que adelanta al frente de la entidad, pero espero que la vida me permita hacerlo en las próximas oportunidades”.

Aunque Benedetti no lo confirmó, SEMANA conoció que a ella le habría incomodado que sobre el terreno, sus funciones no necesariamente son cercanas al contralor Hernández, pese a que su designación así lo indican. Por esto, prefirió dedicarse a sus labores independientes que viene adelantando desde hace varios años.

Ángela Benedetti le dijo a este medio: “Estoy muy agradecida con el contralor Carlos Hernán Rodríguez, pero prefiero ser independiente”.

Además, se mostró molesta porque la asocian con su hermano, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Algunos opositores del petrismo han afirmado que ella fue designada en la Contraloría por sugerencia de su familiar, pero ella dijo que no es así. “Llegué a la embajada, al Concejo de Bogotá y a mis demás cargos por mis propios medios. Me he preparado, tengo una vida y debo trabajar”, expresó.

Benedetti ha sonado para varios cargos, entre ellos, la dirección del ICBF.