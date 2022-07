¿Por qué los bicitaxistas están protestando contra Claudia López en Bogotá?

La alcaldesa aseguró que, en la actualidad, no hay justificación para avalar este tipo de transporte ilegal, pues la ciudad ya cuenta con suficiente cobertura del SITP.

Este martes 26 de julio, la alcaldesa Claudia López le ordenó al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Eliécer Camacho, empezar a sacar de las calles de la capital del país a todos los bicitaxis, al considerar de manera tajante que son un “transporte ilegal”.

En el marco de la entrega del Complejo Integral de Justicia Campo Verde, ubicado en la localidad de Bosa, la mandataria aseguró que no hay más justificación para seguir teniendo este transporte en la ciudad, pues hoy en día la capital cuenta con suficiente cobertura de rutas del SITP.

“Le pido a nuestra Policía que cada vez más vayamos sacando esos bicitaxis y mototaxis informales, ya no hay justificación. Hace dos años y medio era porque no había rutas suficientes del SITP, ya están las rutas; luego, no hay justificación para que tengamos transporte ilegal”, aseguró la mandataria local.

La alcaldesa López puntualizó que “ya tenemos transporte legal en la ciudad que lo haga”. Ahora bien, la mandataria dejó claro que esa salida de las calles de Bogotá debe ser de manera concertada, “pero también con toda la aplicación de la ley debemos corregir esa situación”.

El anuncio generó molestia en el sector de los bicitaxistas, quienes se concentraron frente a la estación de TransMilenio Toberín al norte de la capital, para pedirle a la mandataria de la capital que los dejen trabajar.

A esta hora pasa esto en la estación Toberín (muchos policías en otra parte pero me da miedo tomarles foto)



Ahora, ¿qué pasará con ellos? ¿Más informalidad? Muchas personas quedaron sin su diario vivir @ClaudiaLopez pic.twitter.com/lVpakaChXB — David Riveros (@davidhernando96) July 27, 2022

No obstante, la Secretaría de Movilidad no ha reportado afectaciones al tráfico de la ciudad.

En Toberin, Bicitaxistas inician protesta y piden a la alcaldesa @ClaudiaLopez que los deje trabajar pic.twitter.com/GITGDUCw6R — Manuel Salazar (@manolitosalazar) July 27, 2022

Cabe recordar que en 2018, el Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Transporte, expidió una resolución sobre la reglamentación de los bicitaxis, habilitando el tránsito legal de este tipo de vehículos, pero únicamente a pedaleo o con arranque asistido, prohibiendo de esta manera los bicitaxis con motor.

Así mismo, en dicha resolución se restringió el tránsito de estos bicitaxis por zonas de alto flujo vehicular y se les exigió a los conductores tener licencia de conducción, requisitos que hoy en día poco o nada se cumplen en Bogotá. En ese orden de ideas, la directriz de la alcaldesa López tiene sustento en la ilegalidad que se estaría presentando en la ciudad.

Bicitaxis a motor, con velocidad desmedida, transitando por las vías principales y ciclovías, irrespetando las señales de tránsito, generando siniestros, cruzando por puentes peatonales y sin ningún elemento de seguridad que proteja ni al conductor ni a los usuarios, es el común denominador en la ciudad ante la complacencia de las autoridades.

Como si fuera poco, en varias zonas de la ciudad los dueños y conductores de estos bicitaxis se estarían adueñando del territorio, generando una guerra por el peso y los usuarios.

“Los bicitaxis a motor son ilegales y andan por Bogotá como si nada. La ciudadanía está desesperada. Muchos conductores de estos vehículos, al sentir competencia, han optado presuntamente por amenazar y pelear con los taxistas por la territorialización de las zonas donde operan”, denunció recientemente la concejal de Bogotá, Diana Diago.

Para la cabildante, tanto el Distrito como el Gobierno nacional están en deuda para resolver este tema. Según la caracterización de la Secretaría de Movilidad de 2019, cerca de 6.000 personas dependían del bicitaxismo de pedaleo. El 10 % son personas mayores, 16 % mujeres, 27 % migrantes y 5 % con algún tipo de discapacidad.