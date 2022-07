“Darío Gómez le tenía mucho miedo a una presidencia de Petro”, cuenta su hermano

Nadie es eterno en el mundo, se fue un grande, se apagó la voz Darío Gómez, el conocido ‘Rey del despecho´. Colombia entera hoy llora y canta las canciones de este ídolo de la música popular, quien partió de este mundo el pasado martes, 26 de julio.

William Gómez, hermano de Darío Gómez, habló en exclusiva con SEMANA y contó los miedos y alegrías que él tenía, así como los sueños que tenía a futuro. Entre esos se refirió al próximo gobierno de Colombia, el cual estará en manos de Gustavo Petro.

En ese sentido, su hermano expresó que Darío no veía con buenos ojos al presidente electo, Gustavo Petro, el cual tomará el poder de Colombia el próximo 7 de agosto.

Además, detalla que fue enfático al mencionar que no le gustaba mucho la idea que Petro haya ganado las elecciones en segunda vuelta.

“No le gustaba mucho. Cuando Petro ganó, él ya se resignó, pero le tenía mucho temor a una presidencia, porque de pronto nos volvíamos como Venezuela. Eso últimamente lo incomodaba mucho. Aunque nosotros creemos que no será así”, aseveró William en entrevista con SEMANA.

Sin embargo, algo curioso es que el líder del Pacto Histórico no expresó palabra alguna ante el fallecimiento del ´Rey´, así como lo hicieron los demás políticos, entre ellos Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez.

La leyenda del ‘rey del despecho’

A Gómez se le conocía como el ‘rey del despecho’, lo cual genera dudas sobre cuál es el origen de este apodo.

En varias ocasiones el cantante reveló que este sobrenombre se lo adjudicó el locutor Nelson Moreno Holguín, en el momento en que promocionaba uno de sus discos en 1992, pues lo presentó como Darío Gómez, el ‘rey del despecho’, y desde ahí lo usó por el resto de su carrera.

Y es que justamente para ese año, el intérprete de ‘Nadie es eterno’ estaba promocionando su álbum ‘El rey del despecho’, el cual sería su decimotercer trabajo musical, en la que aparece una canción con el mismo nombre.

“Por algo me llaman el rey del despecho. Yo nací para distraer el dolor. Es que a mí me duele lo que hacen mal hecho. Desde que un amor me pagó con traición”, son algunas de sus líneas.

Pero a Gómez se le conoce por varios de sus éxitos, además de ‘Nadie es eterno’, con la que seguramente será recordado y despedido durante los próximos días por sus millones de seguidores alrededor de mundo, quienes llorarán la muerte de este gran cantante colombiano.

Esta canción es considerada como uno de sus mayores éxitos e incluso inspiró una telenovela que produjo Caracol Televisión que fue titulada con el primer verso de la melodía: ‘Nadie es eterno en el mundo’. Esta serie fue emitida desde 2007 hasta 2008.