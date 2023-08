Posibles consecuencias del cierre de Sanitas, Compensar y Sura. El director de Así Vamos en Salud lo explica sencillo, con cifras y escenarios

A. G.: muy rápidamente la plata del Seguro Social se agotó. Como esas entidades ampliaron su oferta y también muchas realizaron una inducción de la demanda, el Seguro no pudo pagar más. Muchas instituciones clínicas y de laboratorios se quebraron. Y otras apelaron a prácticas non sanctas para tratar de conseguir el pago de esas deudas, y sus directivos terminaron enredados ante la justicia. Cuando uno lee esa propuesta, recuerda esos episodios y la ve con gran inquietud.

A. G.: hoy la Nueva EPS tiene poco más de diez millones de afiliados. El seguro social en su momento no tuvo la capacidad de atender a más o menos seis o siete millones de personas, hace 20 años. Por más buena atención que tenga, administrar súbitamente la salud de 13 millones de afiliados adicionales es un reto enorme. Esta situación la pondría a manejar más del 50 % de la población colombiana de la noche a la mañana. Eso demanda una descomunal capacidad operativa. No ve uno que la Nueva EPS pueda manejar eso de manera efectiva y eficiente con calidad y bienestar de la población. Sería una circunstancia muy compleja.

A. G.: es afortunada la decisión que tomaron en la reunión de establecer unas mesas técnicas. Son unas mesas de aclaración de cuentas individualmente de las EPS. Parece que el Gobierno desconfía del balance y las cuentas. Eso es lo que deja ver el ministro. Pero es necesario el diálogo. Se requiere recuperar la confianza, que se ha deteriorado mucho, entonces son bienvenidas esas mesas como punto de partida de un diálogo que lo hemos solicitado la mayoría de los agentes y actores del sistema que no ha sido ni escuchado ni atendido en sus preocupaciones. Los pacientes, los usuarios, las EPS, las IPS, médicos, el sector académico. El pacto por un mejor sistema de salud nació por esa búsqueda de un diálogo transparente y en él se encuentra la gran mayoría de esos agentes y actores del sistema. Por eso esas mesas son importantes pero insuficientes, porque están orientadas a mirar las cuentas individuales de las EPS. Pero aquí no hay otra salida distinta a un diálogo amplio para buscar soluciones a las inquietudes de todos esos agentes y no que se precipite una agudización de una crisis.

A. G.: nuestro sistema de salud siempre ha tenido una dificultad para financiar aquello que no estaba incluido en el POS y hoy se halla referido como aquello que no está financiado por la unidad de pago por capitación. Por ejemplo, lo que requiera un paciente con enfermedades huérfanas o nuevas tecnologías en salud que no cubre la UPC. Entonces los presupuestos máximos han sido una modalidad de pago para poder atender y financiar esos servicios. Fue una figura que se inventó el Gobierno en los últimos cuatro años para tratar de pagar eso. Pero la realidad es que la demanda por esas atenciones se ha incrementado y los costos también se han incrementado. Para el año 2023, están presupuestados 2,5 billones de pesos para los dos regímenes y resulta que, al 31 de mayo, ya se ha ejecutado el 93 % de esos recursos. La financiación de presupuestos máximos para el segundo semestre no está clara.